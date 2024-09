BOLOGNA. OMICIDIO GIARDINO EX VELODROMO, MARCHETTI (LEGA): “URGONO INTERVENTI CONCRETI CONTRO INERZIA CENTROSINISTRA”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

gio 05 settembre 2024

INTERVENTI CONCRETI CONTRO INERZIA CENTROSINISTRA”*

BOLOGNA, 5 SET – “Urgono interventi concreti, un’azione politica immediata

e decisa, una rottura rispetto alle politiche ispirate all’inerzia del

centrosinistra”. Così il consigliere regionale della Lega, Daniele

Marchetti, a proposito del tragico episodio avvenuto presso il giardino

dell’ex Velodromo, in zona Saffi, in cui un giovane di 16 anni, Fallou

Sall, è stato accoltellato a morte da un coetaneo.

“Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha invitato tutti a non

strumentalizzare la vicenda, ma la realtà dei fatti impone una riflessione

profonda e l’adozione di misure concrete”, afferma Marchetti. “Da tempo,

come Lega, chiediamo che le problematiche legate alla sicurezza e alla

gestione del territorio vengano affrontate senza pregiudizi ideologici. Gli

scontri tra adolescenti, le dinamiche di bullismo e le tensioni che

sfociano in episodi tragici come questo non possono essere ignorati, né

considerati casi isolati”.

Marchetti denuncia anche la bocciatura da parte della Regione del Progetto

di legge contro il bullismo presentato dalla Lega, che “avrebbe potuto

rafforzare la collaborazione tra Istituzioni, Enti Locali e centri

educativi, unendo le forze in una rete indispensabile per prevenire e

affrontare questi episodi di violenza giovanile”.

“La politica deve tornare a dare risposte concrete ai problemi reali della

gente, e non una barriera ideologica che paralizza le soluzioni”.

