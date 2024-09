(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

5 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Avs Campidoglio: bene l’apertura ai Comitati No Inceneritore di Schlein, necessario contestuale avvio anche del confronto politico

Roma, 5 settembre 2024 – “Apprezziamo la posizione assunta dalla segretaria del PD Elly Schlein che ieri da Genzano, in occasione della festa dell’Unità, si è impegnata a promuovere prossimamente un confronto urgente con i Comitati No Inceneritore. Questo atteggiamento ci fa ben sperare sull’inizio di un dialogo proficuo nell’interesse della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Auspichiamo che a questo momento di confronto, oltre ai Comitati territoriali e ambientalisti, la segretaria nazionale del PD Elly Schlein voglia invitare anche quelle forze politiche che pur sostenendo con coerenza e convintamente gli atti di governo della città approvati dall’amministrazione Gualtieri, hanno sempre portato avanti una posizione critica ma mai ideologica sulla costruzione di un inceneritore, peraltro non previsto nel programma di coalizione.

Più volte è stata richiesta, senza avere risposta, una valutazione tecnico-ambientale del tutto diversa rispetto a quella condotta fino ad ora; così come l’istituzione di un comitato, anche di livello internazionale, composto da esperti, studiosi e scienziati al fine di individuare la strategia migliore per il trattamento dei rifiuti a Roma.

Per questo ora apprezziamo la disponibilità manifestata dalla segretaria nazionale del PD, fiduciosi che possa segnare l’avvio non solo della stagione della partecipazione dei cittadini ma anche del sano confronto politico.”

Così i consiglieri capitolini dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio e Alessandro Luparelli.