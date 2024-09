SP 18 – limitazioni al transito veicoli pesanti – direzione Bardello-Biandronno

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

SP18: LIMITAZIONI AL TRANSITO PER VEICOLI PESANTIDal 12 settembre al 21 dicembre, nel tratto Biandronno-Bardello, il divieto interesserà i mezzi superiori a 3,5 tonnellate

Varese, 4 settembre 2024 – Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/25, la Provincia emetterà un divieto di transito, in via sperimentale, per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate lungo la strada provinciale SP18 detta “dell’Isolino Virginia” nella sola direzione Bardello-Biandronno, limitatamente alla fascia oraria dalle 06:30 alle 08:30.

Il divieto sarà in vigore dal 12 settembre al 21 dicembre 2024, e riguarderà il tratto della SP18 che va dall’intersezione con la SP50 in località Bardello (ponte di Bardello) fino all’intersezione con via Europa nel Comune di Biandronno.

Questa decisione nasce dalle difficoltà di transito causate dall’incrocio dei pullman con i mezzi pesanti diretti nella direzione opposta, che hanno creato problemi significativi soprattutto durante le ore di punta.

Dopo aver valutato le problematiche segnalate dall’azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico e dai Comuni di Biandronno, Bardello, Malgesso e Bregano, e in seguito a numerosi incontri tecnici con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, non è stata trovata una soluzione alternativa condivisa.

Per questo motivo, la Provincia ha deciso di introdurre il divieto di transito in via provvisoria e sperimentale. Questa misura si rende necessaria anche per rispondere alle segnalazioni dei Dirigenti scolastici dei plessi varesini e dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, che hanno evidenziato numerosi ritardi sulla linea N21 Osmate-Varese durante lo scorso anno scolastico.

L’ente si è quindi subito attivato per incentivare l’uso del trasporto pubblico, migliorando così il servizio i cittadini, in particolare per studenti.