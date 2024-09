COMUNICATO STAMPA – AL VIA LE CELEBRAZIONI DELLA MADONNA DELL’OLMO

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 AL VIA LE CELEBRAZIONI DELLA MADONNA DELL’OLMO

Presentato stamattina, mercoledì 4 settembre, il ricco programma

delle manifestazioni per i Festeggiamenti in onore della Madonna dell’Olmo,

Patrona della Città di Cava de’ Tirreni.

Presenti il Sindaco Vincenzo Servalli, il Rettore della

Basilica Pontificia della Madonna dell’Olmo Padre Adriano Castagna, il

Consigliere Delegato alla Cultura Armando Lamberti, che ha curato

l’organizzazione degli eventi, il Vicesindaco Nunzio Senatore, gli

Assessori Antonella Garofalo (Bilancio) Annetta Altobello (Attività

produttive).

“Le celebrazioni per la nostra Patrona sono un appuntamento

importantissimo per la nostra città – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli

– Rappresentano un momento identitario per la nostra comunità. Cava de’

Tirreni si riconosce e si affida da secoli alla protezione della sua

Patrona. Sono molto soddisfatto per il lavoro che ha visto impegnati tutti

gli assessori, ognuno per le proprie competenze, in maniera particolare un

ringraziamento al prof. Armando Lamberti che, come sempre, con grande

dedizione e passione ha curato tutti gli aspetti organizzativi del

programma civile, dalle luminarie, ai concerti, agli spettacoli”.

Il Rettore Padre Adriano Castagna ha illustrato il programma

religioso, organizzato dai Padri Filippini, che si terrà dal 7 al 13

settembre presso la Pontificia Basilica Santuario della Madonna dell’Olmo,

con le celebrazioni eucaristiche che iniziano alle 6 e proseguiranno fino

alle ore 22. Domenica 8 settembre la Solennità e Festa Patronale con la

tradizione benedizione dei bambini alle ore 11, mentre alle ore 19 il

solenne pontificale officiato da S.Ecc.Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo

di Amalfi Cava de’ Tirreni con l’offerta dell’olio per la lampada che arde

davanti al trono della Madonna, consegnato dal Sindaco Servalli in

rappresentanza della Città. Giovedì 12 settembre, in occasione della Festa

del Santissimo Nome di Maria, alle ore 11 la tradizionale benedizione delle

donne incinte.

“Il programma degli eventi organizzati dall’Amministrazione

Servalli – afferma il Consigliere delegato alla Cultura Armando Lamberti –

è in coerenza con la solennità della Festa Patronale, è decisamente

articolato e prevede una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini

(con numerosi spettacoli), ed eventi che spaziano dalla tradizione

napoletana al varietà, dal teatro e dal cabaret alla musica classica,

leggera e jazz.

Tra le tante manifestazioni programmate, mi piace sottolineare il Concerto

all’alba dedicato ‘a Maria’, che si terrà sul Belvedere del Convento di S.

Felice l’8 settembre alle ore 5:30 e la presentazione del libro ‘Ave Maria’

di Ermes Ronchi, che si terrà martedì 10 settembre alle ore 17:30 a Palazzo

di Città con l’attribuzione del Premio ‘Raccontiamo il bello che c’è’ al

giornalista e scrittore Franco Bruno Vitolo”.

Non mancheranno le tradizionali bancarelle lungo il centro

storico e si sta lavorando per consentire anche l’installazione delle

giostre in piazza Amabile e in piazza Gramsci. Il ricco cartellone degli

eventi civili avrà inizio venerdì 6 settembre con la Corale Popolare

diretta dal maestro Biagio Napolano con musiche popolari napoletane. Sabato

7, al Parco Urbano Centrale, alle ore 18.30, spettacolo per bambini con

Mago Elite Show, alle 22, in piazza duomo, concerto dei Nientedimeno Swing

Band. Domenica 8, alle 5.30, concerto all’alba con Elisabetta D’Acunzo,

dedicato a Maria, dal belvedere del convento dei Cappuccini, alle ore 9,

partenza del giro cicloturistico a cura del Csi. Alle 10 e alle 18.30 Gran

Concerto Bandistico “Città di Cava de’ Tirreni per le strade cittadine, con

il Matinèe alle ore 12 e gran concerto alle ore 21.30 in piazza duomo

diretto dal maestro Ciro Vigorito, con Enzo Tremante (tenore), Carmen De

Ponte (soprano), Massimo Esposito (baritono). Lunedì 9, al Parco Urbano

Centrale alle ore 19, spettacolo di magia e giocoleria per bambini di Zio

Potter, alle 21.30 in piazza duomo, canzoni italiane e internazionali anni

60, 70, 80 e 90 con Massimo Galantucci & Controrchestra Big Band. Martedì

10, alle ore 17.30, a Palazzo di Città, presentazione del libro di Ermes

Ronchi “Ave Maria”, al termine sarà consegnato un riconoscimento speciale

per “Raccontiamo il bello che c’è…” a Franco Bruno Vitolo, per

l’instancabile opera nel campo della cultura e per la città, alle ore 21,

in piazza duomo, Enzo Attanasio in “Senza Rete” live show di teatro e

musica. Mercoledì 11, alle ore 21, in piazza duomo, Gianni Pelella in

concerto di musica napoletana. Giovedì 12, alle 17.30, lungo il corso

porticato, la Grande Parata e alle 18.15 lo spettacolo sul Parco Urbano

Centrale della Compagnia degli Sbuffi con i personaggi di Alice in

Wonderland, alle 21.30, in piazza duomo, canzoni celebri e musiche da film,

con video produzioni, della Orchestra Pop “Ruah”. Venerdì 13, alle 21.30,

in piazza duomo, varietà, canzoni e macchiette con Genny De Mita in

“Permettete…mi presento”. Sabato 14, alle 21.30, in piazza duomo,

monologhi, sketch, canzoni e tanto altro con Lello Arena in “Corti si

nasce”. Domenica 15, alle 21.30, in piazza duomo, classico napoletano e non

solo con I Parcheggiatori abusivi. Lunedì 16, alle ore 21, in piazza duomo,

spettacolo di danza sportiva a cura del Csi.

