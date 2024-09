(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 SETTEMBRE DI SERA NEI SITI DELLA GRANDE POMPEI

a partire dal 7 settembre

Dal 7 settembre presso i siti del Parco archeologico, Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco, il Museo archeologico libero D’Orsi a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis, l’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, prendono il via gli appuntamenti serali.

A Pompei sabato 7, 14 e 21 settembre le passeggiate serali prevedono un doppio itinerario al costo di 7 € (riduzioni e gratuità come da normativa), che consentirà l’accesso ad alcune case del lato orientale della città antica e alla Palestra grande, e dall’altro lato alla Villa dei Misteri.

Il primo itinerario con ingresso da Piazza Anfiteatro consentirà di passeggiare tra alcune delle più eleganti domus pompeiane: i Praedia di Giulia Felice, una vera e propria villa urbana con ampio giardino e dallo scenografico porticato con colonne in marmo scanalate, la Casa della Venere in Conchiglia, che prende nome dal grande affresco posto su una parete del giardino, e la casa di Loreio Tiburtino, caratterizzato da un grande canale ad imitazione di un paesaggio nilotico e da quadretti mitologici dalle Metamorfosi di Ovidio.

Il percorso include l’accesso alla Mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio” allestita presso la Palestra grande degli scavi.

L’altro percorso, incluso nel biglietto di 7€, prevede l’ingresso diretto da strada urbana esterna, alla Villa dei Misteri illuminata, iconica villa suburbana che deve il suo nome al salone delle megalografie con scene dei misteri dionisiaci.

L’orario di accesso alla Villa dei Misteri sarà il seguente: 19.30-23.30 con ultimo ingresso alle 22.30. Durata del percorso: circa 40 minuti

Sarà possibile usufruire del servizio navetta Pompeii Artebus in partenza da Piazza Esedra (orari consultabili sul sito http://www.pompeiisites.org).

Biglietti in vendita sul circuito on-line http://www.ticketone.it (+ 1€ per la vendita on-line) o presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro o presso la Villa dei Misteri (solo cashless). È consigliata la prenotazione on-line.

La Villa di Poppea ad Oplontis, maestosa dimora attribuita alla seconda moglie di Nerone, sarà aperta per le passeggiate serali il 7 settembre in occasione della Notte Bianca, organizzata dal comune di Torre Annunziata, e a seguire il 13 settembre. Il percorso serale consente di ammirare anche la suggestiva esposizione di statue e opere che arricchiscono la visita agli ambienti della villa, nell’ambito di un progetto di Museo diffuso permanente.

Per la Notte Bianca sono in programma visite sul tema “Vinalia Rustica” con degustazione di vini locali e lettura di versi di poeti greci e latini a cura dell’Archeoclub di Torre annunziata – “Mario Prosperi.”

Orari di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Costo 5€.

La Villa Arianna e Villa San Marco a Castellammare di Stabia, due esempi di grandiose ville aristocratiche romane, un tempo con affaccio panoramico sul mare, saranno visitabili di sera nei giorni: venerdì 13 e venerdì 20 settembre.

Orari di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Ingresso gratuito

Anche il Museo archeologico di Stabia, presso la Reggia del Quisisana sarà visitabile la sera di venerdì 13 e di venerdì 20 settembre, nel suo allestimento rinnovato di recente e arricchito di nuovi reperti provenienti dal territorio e dalle ville di Stabia.

Il 13 settembre è prevista l’apertura straordinaria dei depositi archeologici. A conclusione del percorso di visita del museo, il visitatore sarà calato fisicamente nei sotterranei del palazzo reale, per visitare il nuovo allestimento dei depositi.

Il 20 settembre (alle ore 19.30 e alle ore 21.00 per gruppi di 35 persone per turno) è in programma una visita teatralizzata al Museo “Dialoghi con Stabia” a cura del Comitato per gli Scavi di Stabia. Con il supporto artistico degli allievi della scuola Tavole da Palcoscenico Academy (di Maia e Iolanda Salvato), diretti dall’attore e drammaturgo stabiese Cristian Izzo, andrà in scena una suggestiva rappresentazione di “Labirinti – Teseo, Arianna, Dioniso”, una installazione/performance immersiva da Cesare Pavese a Jorge Luis Borges.

La performance si inserirà all’interno di una visita, guidata da un socio esperto del Comitato che condurrà i visitatori nelle bellezze artistiche del Museo, seguendo il file rouge rappresentato dalla figura di Arianna tanto cara a Stabiae, per una serata sospesa tra mito e realtà.

L’evento è promosso dal Comitato per gli Scavi di Stabia, in collaborazione con Tavole di Palcoscenico Academy, con Serena Cascone, Maria Giovanna Danise, Annamaria Falcone, Cosimo Guida, Renato Marrazzo, Arturo Antonio Ruggiero, Imma Sorrentino. Regia di Cristian Izzo.

È tuttavia possibile effettuare la visita al museo in autonomia.

Orario di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Costo 5€

L’Antiquarium di Boscoreale e la Villa Regina saranno aperti sabato 7, 14 e 21 settembre. La passeggiata serale consente la vista a Villa Regina, un esempio di fattoria romana dedita alla produzione del vino e all’Antiquarium che dall’anno scorso espone, oltre e reperti del territorio vesuviano, anche una nuova sala interamente dedicata alle recenti scoperte della villa suburbana in località Civita Giuliana, tra le quali il celebre carro cerimoniale e il calco del cavallo.

Orari di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Costo 5€

Inoltre, sempre nel mese di settembre si celebrano in tutti i siti della Grande Pompei, sabato 28 e domenica 29 le GEP, Giornate Europee del Patrimonio, che a Pompei in particolare saranno caratterizzate da un grande evento che conclude gli appuntamenti con i Ludi Pompeiani. (Ingresso al costo consueto). Sarà previsto un grande raduno dei gruppi storici del I secolo d.C. composto da oltre 100 rievocatori con accampamento militare nei pressi dell’anfiteatro. L’arena sarà, difatti, nuovamente sede di dimostrazioni di Legionari in formazione e combattimenti gladiatori con un torneo dedicato all’Imperatore Tito, impersonato e rievocato nell’occasione. Sarà, inoltre, evidenziata la compagine di Corte imperiale composta da Pretoriani e da tutti gli altri ufficiali delle Legioni presenti. Il Foro sarà sede della rievocazione di una cerimonia religiosa, cui seguirà un corteo storico che si sposterà verso l’Anfiteatro, attraversando la via dell’Abbondanza.

In occasione delle GEP, sarà prevista in tutti i siti del Parco apertura serale sabato notte 28 settembre al costo di 1€, dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00). A Pompei gli orari di accesso, per il percorso con accesso all’Anfiteatro, saranno i seguenti: ore 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 21.30).