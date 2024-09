Invito alla Conferenza Stampa di presentazione del programma di Rai 1 “Linea Blu Discovery”- venerdì 6 settembre ore 10.30

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

Federpesca è lieta di invitarLa alla Conferenza Stampa di presentazione

della seconda edizione del programma in onda su Rai 1 “Linea Blu Discovery

– Un viaggio alla scoperta del mondo della pesca”, che si terrà *venerdì 6

settembre alle ore 10.30 presso la Sala Cavour del Ministero

dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*.

Dopo l’edizione dello scorso anno, che è stata seguita da oltre 2 milioni

di telespettatori, il viaggio di quest’anno prosegue in tre puntate a

partire dal prossimo 14 settembre, alle h. 14.00 su RAI 1, alla scoperta di

alcune tra le più note marinerie del nostro Paese. Il programma “Linea Blu

Discovery”, realizzato da Federpesca in collaborazione con RAI, si pone

l’obiettivo di far conoscere al pubblico televisivo il lavoro svolto dai

pescatori che si impegnano ad offrire ogni giorno i migliori prodotti con

passione, dedizione e sacrificio. Un viaggio alla scoperta dei sistemi di

pesca, delle specie ittiche, delle tradizioni e delle ricette del

territorio oltre che dell’impegno del settore ittico italiano verso la

salvaguardia del Mediterraneo. Insieme a Federpesca, per raccontare da

vicino il mondo della pesca, ci sono i conduttori Fabio Gallo e Giulia

Capocchi.

Siamo onorati di comunicare la presenza alla conferenza stampa di venerdì 6

settembre p.v. del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e

delle Foreste, *On. Francesco Lollobrigida*.

Interverranno inoltre, il Dott. Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento

Day Time RAI; il Capitano di Vascello (CP) Paolo Marzio, Capo Reparto Pesca

Marittima; il conduttore di Linea Blu Discovery, Fabio Gallo; e la Dott.ssa

Francesca Biondo, Direttrice di Federpesca.

Per motivi organizzativi e al fine di ottenere il pass per entrare al

Ministero, *si prega di confermare la propria presenza alla

4* *settembre.*

In allegato, il save the date dell’evento e il programma.

Sperando nella vostra partecipazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro.

riscontro.

*Segreteria Nazionale*

*FEDERPESCA*

*Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca*

C.so d’Italia 92 – 00198 Roma (IT)

http://www.federpesca.it