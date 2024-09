ECCO LA RUN FOR CHILDREN, VENERDÌ SI CORRE A TREVISO PER “GIOCARE IN CORSIA” | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

ECCO LA RUN FOR CHILDREN, VENERDì

SI CORRE A TREVISO PER “GIOCARE IN CORSIA”

Presentata ufficialmente la settima edizione della manifestazione podistica

che sostiene l’attività dei volontari dei reparti di pediatria degli

ospedali di Treviso e Conegliano. Percorso cittadino di 8 km, con partenza e

arrivo sulle Mura. Iscrizioni – già a quota mille – aperte sino alla

vigilia. Il ricavato andrà totalmente in beneficenza

(Treviso, 3 settembre 2024) Run for Children lancia il conto alla rovescia

per l’edizione numero 7. L’appuntamento – presentato ufficialmente oggi

nella sede direzionale di CentroMarca Banca – è per venerdì 6 settembre, a

Treviso. Partenza e arrivo saranno, come sempre, sulle Mura. Con un

obiettivo importante: sostenere l’attività dei volontari della LILT “Giocare

in corsia”, dal 1994 impegnati a portare sorrisi e spensieratezza nei

reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano.

“Beneficenza al 100%”, le parole degli organizzatori Gian Luca Sacilotto,

Fabio Simionato e Norma Pezzutto, affiancati dal responsabile di LILT

“Giocare in Corsia”, Roberto Michielon. “Quest’anno, partendo da Run for

Children Zenson e dalla Falcata di Villorba, abbiamo già superato i

ventimila euro di donazioni. Ma il nostro impegno prosegue: l’intero

ricavato delle iscrizioni alla Run for Children di Treviso sarà destinato a

‘Giocare in corsia’. Una realtà fatta di quasi 200 volontari che ogni giorno

mettono a disposizione il proprio tempo per dare supporto ai bambini in un

momento particolare della loro vita come quello del ricovero ospedaliero. Un

bambino, quando entra in ospedale, non deve smettere di essere un bambino.

Questa è la frase che più di tutte ci ha colpito e ispirato. Siamo partiti

con Run for Children nel 2017 e da allora, passando anche attraverso il

periodo dell’emergenza sanitaria, è stato un successo sempre maggiore. Al

momento abbiamo un migliaio di iscritti, ma i numeri stanno crescendo

rapidamente. Più gente si iscrive e maggiore sarà la donazione”. Il

ricavato, come ha spiegato Michielon, sarà destinato alle attività del

progetto: la formazione del personale e l’abbellimento dei reparti di

Pediatria.

In sei stagioni la Run for Children ha raccolto, e donato, oltre 100 mila

euro. La sua storia è caratterizzata da numeri in costante crescita: 1144

partecipanti nel 2017, 1206 nel 2018, 1606 nel 2019, 1710 nel 2021, 1912 nel

2022 e 2018 l’anno scorso, senza dimenticare l’intermezzo in bicicletta di

Tour for Children, che nel 2020 sostituì simbolicamente la corsa podistica

fermata dall’emergenza sanitaria. Un fiume, inarrestabile, di generosità e

buon cuore.

“Un ringraziamento speciale va ai tanti volontari dell’Associazione Sportiva

Dilettantistica Run For Children, grazie alla quale siamo arrivati alla 7ª

edizione di un evento che unisce sport e solidarietà – ha commentato il

Direttore Generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini -. Lo sport è

vita. E diventa ancora più bello quando lo si fa per gli altri, per i

bambini meno fortunati. È incredibile come momenti come questi, dove siamo

tutti uniti, possano cambiare il mondo. Le donazioni raccolte da ‘Run for

Children’ lo dimostrano. Ma il denaro da solo non basta, servono persone che

lo usino per il bene, come i volontari della LILT che con ‘Giocare in

corsia’ portano sorrisi ai bambini negli ospedali. Da parte nostra, come

CMB, sostenere eventi come questi rappresenta molto più di un semplice gesto

di solidarietà. È un’opportunità per mettere in pratica i nostri valori,

dimostrando il nostro impegno concreto verso la comunità e il benessere,

come in questo caso, dei più piccoli”.

Uno speciale ringraziamento è arrivato anche dall’amministrazione comunale

di Treviso, rappresentata dal vicesindaco Alessandro Manera. “Run for

Children è una grande iniziativa, speriamo che si iscrivano in molti e che

si possa raggiungere un nuovo record di partecipanti – ha detto Manera -.

Complimenti a chi l’organizza, a chi la sostiene e a chi correrà. L’evento

non provocherà la chiusura della città, ma qualche piccolo disagio passerà

in secondo piano se pensiamo alle finalità della manifestazione”.

Tra i sostenitori di Run for Children, oltre a Regione del Veneto, Provincia

di Treviso e Comune di Treviso, che hanno dato il patrocinio ufficiale

all’iniziativa, un nutrito pool di sponsor, dei quali fa parte anche Wide

Group, realtà leader in Italia tra le società di intermediazione

assicurativa. “Wide Group – ha fatto sapere l’azienda in una nota – si

impegna a sostegno di Run for Children, la manifestazione podistica che

incarna i valori di solidarietà e comunità che condividiamo profondamente e

dal forte potere aggregante. Sostenere questa iniziativa significa per noi

contribuire al progetto ‘Giocare in corsia’, un’attività fondamentale per

portare momenti di gioia e spensieratezza ai bambini negli ospedali.

Crediamo fermamente che ogni bambino meriti di sorridere, anche nei momenti

più difficili, e siamo lieti di poter fare la nostra parte per rendere

possibile tutto questo. Ringraziamo l’organizzazione per il coinvolgimento,

il forte impegno e l’entusiasmo”.

Con Run for Children correrà pure l’Avis Provinciale. “Siamo felici di

partecipare anche quest’anno alla Run for Children con una nostra

delegazione di volontari che prenderanno parte alla maratona solidale.

Questa iniziativa è perfettamente in linea con i nostri valori associativi

basati su generosità, altruismo, attenzione verso il prossimo e promozione

della salute attraverso l’attività fisica. Siamo quindi pronti a metterci in

cammino per Run for Children”, ha dichiarato Stefano Pontello, presidente

di Avis Provinciale Treviso.

La Run for Children sarà come sempre aperta a tutti e si svilupperà per 8

chilometri lungo le vie e le piazze del centro storico di Treviso. Partenza

e arrivo saranno sulle Mura, all’altezza del Bastione San Marco. Lo start

avverrà alle 19.30. Non è una gara: ognuno potrà interpretarla a suo modo,