DALLA CHIESA. BRUNETTA: FIGURA ESEMPLARE NELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE

3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 “Con commozione e profondo cordoglio ricordiamo oggi la tragica scomparsa del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima di uno dei più atroci attentati di mafia, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di polizia Domenico Russo. Colpendo lui, quarantadue anni fa, la vile aggressione criminale intendeva colpire lo Stato, la democrazia, i valori fondanti della Repubblica. Ma il sacrificio di Dalla Chiesa non è stato vano, perché la sua memoria torna a rinsaldare in tutti noi quel senso di legalità e di giustizia che si pone come baluardo contro le mafie, contro i terrorismi, contro i poteri criminali. Fedele servitore dello Stato, difensore delle istituzioni, uomo di grande coraggio e responsabilità, Dalla Chiesa è una figura esemplare nella storia del nostro Paese. A lui la nostra immensa gratitudine e un abbraccio sincero ai figli Rita, Nando e Simona e a tutti i famigliari”. Così in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

