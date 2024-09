(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Carceri: delegazione Forza Italia domani visita a Civitavecchia (Rm)

Una delegazione di Forza Italia farà visita domani alle 10,30 alla Casa Circondariale di Civitavecchia, in via Aurelia. La delegazione sarà guidata da Alessandro Battilocchio, Deputato del territorio. La visita si inserisce nell’iniziativa ”Estate in carcere”, promossa in tutta Italia dal segretario FI Antonio Tajani, per verificare le condizioni degli istituti penitenziari italiani e la situazione della polizia penitenziaria e del personale tutto.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma