(ACON) FOTOVOLTAICO. MARTINES E POZZO (PD): FERMARE L’AVANZATA DEI MEGAPARCHI

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 (ACON) Trieste, 3 set – “Gli stravolgimenti che stanno subendo

diverse fette del territorio non sono accettabili, come non ?

ammissibile che tutto passi sulla testa dei sindaci e dei

territori stessi. E mentre i megaparchi agrivoltaici avanzano, la

Regione (sia Giunta che consiglieri di centrodestra) non solo

continua a restare completamente immobile e inerme, ma autorizza

tali impianti continuando a ignorare il problema, visto che non

si dota degli strumenti necessari per affrontarlo”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Francesco

Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) in riferimento alla richiesta

di realizzare un impianto per la produzione di energia di circa

17 ettari, tra Santa Maria la Longa e Bicinicco.

“Questo non ? affatto il primo episodio: l’emergenza denunciata

da anni dai sindaci sta diventando infatti strutturale, con

problematiche che si replicano da anni”. Poco pi? di un mese fa –

ricordano i due esponenti dem – ? passato in commissione il Piano

energetico regionale dove un corposo capitolo ? dedicato al

fotovoltaico e alla necessit? di individuare le aree idonee a

seguito del recente decreto ministeriale.

“Ci chiediamo – si legge ancora nel comunicato – quali tutele

ambientali e paesaggistiche abbiano questi territori, se si sta

tenendo conto dell’impatto sui cittadini e sulle aziende vicine

(tra cui diverse di notevole valore produttivo), che controlli ci

saranno sul valore agricolo del progetto e quali benefici

energetici si avranno per la popolazione. Quello che ? chiaro,

per ora, ? che si calpestano le prerogative dei territori e di

chi ? stato eletto per governarli, i sindaci ai quali viene fatto

passare tutto sopra la testa”.

“Lo sviluppo va sostenuto, ma allo stesso tempo vanno preservati

i territori da interessi di parte e speculazioni e per fare

questo i sindaci hanno bisogno di strumenti e sostegno che dalla

Regione continuano a non arrivare”. Oltre alla necessit? di

normative, concludono Martines e Pozzo, “serve un’azione politica

(vista anche l’affinit? tra governo regionale e nazionale) a

difesa del territorio, per trovare rapporti ragionevoli fra la

dimensione del territorio e quella degli impianti realizzati da

questi grandi gruppi”.

ACON/COM/fa

031650 SET 24