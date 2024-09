(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 *UCRAINA, FOTI (FDI): CENTRODESTRA SEMORE COMPATTO, OPPOSIZIONI CON

VOTAZIONI ARLECCHINO*

“Sugli argomenti di politica estera come il sostegno all’Ucraina valgono

gli atti parlamentari. Il Pd ha candidato e fatto eleggere in Europa due

persone che pensano all’opposto di ciò che poi vota in parlamento. Quando

si parla di Ucraina o del conflitto arabo-israeliano, nel centrosinistra si

trovano sei mozioni diverse, molto diverse tra loro, con delle votazioni

arlecchino che dimostrano la sua non serietà in politica estera. Il

centrodestra, invece, è sempre compatto e si ritrova coeso senza alcun

dubbio nel condannare l’aggressione russa all’Ucraina, o nell’inviare armi,

oltre che i sostegni richiesti dall’Unione Europa, dimostrandosi sempre

dalla parte dell’Occidente”.

Lo ha dichiarato a Srart su Skytg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera dei Deputati, Tommaso Foti.

Roma, 2 settembre 2024