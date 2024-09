(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 SUD. MATERA (FDI), GRAZIE A MINISTRO URSO E GOVERNO A SOSTEGNO ECCELLENZE

“Ancora un’altra buona notizia per il Mezzogiorno e le imprese pugliesi ma anche di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. A partire da oggi, infatti, tramite lo sportello online di Mediocredito Centrale, sarà possibile precompilare le istanze per l’accesso agli incentivi stanziati dal Ministero delle imprese e made in Italy, per finanziare i progetti di ricerca e sviluppo al Sud. L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Il riferimento è certamente ai progetti di ricerca altamente innovativi che applichino tecnologie abilitanti fondamentali (KETs): nanotecnologia e materiali avanzati, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale. Ringrazio il Ministro Urso per l’importante e costante lavoro che sta portando avanti per la mia terra, la Puglia, ma anche per sostenere le aziende fiore all’occhiello di tutto il Sud”. Lo dichiara il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati