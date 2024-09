(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Codice strada: Lega, sinistra non lo ha modernizzato in anni di governo. Ora taccia

Roma, 2 set. – “Nel corso di molti anni di governo, la sinistra non è riuscita a modernizzare il codice della strada, nonostante ne avesse l’opportunità. Sarebbe quindi opportuno che oggi tacesse invece di criticare il ministro Matteo Salvini, il quale ha dimostrato di avere la determinazione e la competenza necessarie per aggiornare un codice ormai obsoleto da decenni”.

Così i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.