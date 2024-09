(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): SERVE SUPERSISMA BONUS COME PER IL CENTRO ITALIA

Roma, 2 ago. – “Ieri sera la trasmissione Presa Diretta di Riccardo Iacona è tornata a parlare dei Campi Flegrei e della necessità di mettere in sicurezza gli edifici pubblici e privati. Come M5S abbiamo a più riprese proposto di attivare il SuperSisma bonus rafforzato per i fabbricati privati, come fatto per i comuni terremotati del centro Italia, ma da Governo e Maggioranza sono arrivati sempre e solo dei no, senza alcuna soluzione alternativa. Per Musumeci, i flegrei sono cittadini di serie B e devono arrangiarsi da soli. Si aspetta l’irreparabile per intervenire? Intanto qui si è ancora in attesa del Decreto, previsto entro il primo settembre nel DL Ricostruzione, che definisce nel dettaglio le modalità per fare domanda del contributo per ristrutturare le case inagibili. Musumeci è ancora in vacanza? Ci sono più di mille sfollati che vorrebbero tornare nelle proprie case. Si faccia presto!”

Così il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.

