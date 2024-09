(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 AGRICOLTURA, VIETRI (FDI): “M5S SPECIALIZZATO IN FAKE NEWS, GOVERNO MELONI SOSTIENE IL SETTORE”

“Le campagne mediatiche che puntano a screditare il lavoro del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida non solo sono infondate ma sono smentite dai fatti. I Cinque Stelle, non potendo contestare il Governo Meloni con argomentazioni credibili, ormai si sono specializzati nella diffusione di fake news”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Fin dal suo insediamento, la valorizzazione e la difesa del settore agricolo sono state al centro dell’azione politica del Governo e del Ministro. Lo dimostra il tempestivo intervento con cui sono stati affrontati i casi di Peste Suina Africana accertati in alcuni territori della Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia Romagna, dove, ad esempio, per evitare una ulteriore diffusione dell’epidemia, il Commissario straordinario ha adottato un’ordinanza molto precisa che prevede, ad esempio, il blocco degli accasamenti e degli spostamenti non essenziali e il rafforzamento dei controlli di biosicurezza. Quanto al problema siccità, di cui nessun governo precedente si è mai occupato seriamente negli ultimi anni, il Ministro Lollobrigida si è da subito adoperato stanziando i fondi necessari soprattutto per sostenere le aziende più colpite. Ma il Ministro non si sta occupando solo di gestire le emergenze. Poche settimane fa – sottolinea Vietri – è stato approvato in via definitiva dal Parlamento il Dl Agricoltura, che prevede oltre 500 milioni di euro, per il settore agricolo, della pesca e agroalimentare. Una cifra mai vista in precedenza che ha segnato una svolta storica a sostegno dei nostri agricoltori e pescatori. Questi sono i fatti. Le bugie e le sterili polemiche, che di certo non aiutano il settore agricolo, le lasciamo volentieri ai Cinque Stelle” conclude Vietri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati