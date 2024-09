0902 Situazione ATC ulteriori precisazioni

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Nessun problema o ritardo nella gara per l’assegnazione dei servizi in sub appalto all’azienda risultata vincitrice del bando

Tempi prolungati esclusivamente per il ricorso presentato da Saca Seal e respinto dal Tar

La Spezia, 2 settembre 2024 – Al fine di fare la necessaria chiarezza e di garantire una giusta e corretta informazione, anche a favore dei dipendenti oltre che degli utenti spezzini del servizio di trasporto pubblico locale, questa Amministrazione ritiene utile ribadire alcuni punti, evidenziando che questa tematica è stata sin troppo oggetto di speculazioni politiche, illazioni e polemici travisamenti della realtà che hanno creato, e creano, tensione negli utenti e preoccupazione per i lavoratori.

I disservizi temporanei che, comunque, hanno visto riduzioni delle attività pari al 2,3% del servizio totale, saranno risolti con l’imminente passaggio al nuovo gestore, questo nelle tempistiche vincolate a cui, non per scelta dell’azienda o del soggetto risultato vincitore della gara di sub affidamento, si è dovuti sottostare.

Atc Esercizio ha attivato una gara europea per l’affidamento dei servizi di trasporto in subappalto come previsto dalla normativa europea e nazionale che impone l’utilizzo di questo strumento per rispondere alle ai principi di trasparenza, risultato, fiducia e accesso la mercato.

Entro la data dell’8 settembre, come previsto dalle norme che ne regolano le tempistiche, vi sarà, infatti, la stipulazione del contratto per il servizio di sub appalto da parte dell’Associazione temporanea d’impresa “Trotta-Riccitelli”, in modo che nei tempi più brevi, l’azienda vincitrice della gara possa dare il via al regolare servizio secondo il cronoprogramma concordato.

L’iter per l’affidamento in sub appalto di parte del servizio di trasporto garantito dall’azienda Atc Esercizio, è iniziato il primo gennaio 2023 con la deliberazione, da parte di Atc Esercizio, delle linee guida per la gara di sub affidamento del servizio. L’applicazione di detta strategia è stata deliberata dal Cda dell’azienda il 27 dicembre 2023 in linea con i programmi di gestione societaria ed il 29 dicembre 2023 ha avuto pubblicazione effettiva. Nella scelta di una rapida esecuzione della pratica il 20 febbraio 2024, nei tempi necessari per lo sviluppo dell’iter burocratico, vi è stata la nomina della commissione di gara per la conseguente valutazione delle proposte pervenute ed in data 5 aprile 2024 vi è stata la proposta di aggiudicazione all’Ati “Trotta-Riccitelli”. Formalizzata poi il 13 maggio 2024 con la lettera a conclusione delle verifiche per l’aggiudicazione definitiva e quindi il 16 maggio con l’aggiudicazione definitiva. In sintesi la commissione ha terminato i lavori in un mese e mezzo e l’aggiudicazione ha pienamente rispettato i termini per le verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici. La presentazione di un’istanza di ricorso da parte di Saca Seal, in data 12 giugno 2024, ha obbligato ad un necessario stop sino al 5 luglio 2024 data in cui viene emessa la sentenza del Tar della Liguria che respinge la richiesta di sospensiva. Quindi l’8 luglio è stata formalmente notificata la sentenza ad Atc Esercizio, da parte del Tar della Liguria, data dalla quale decorrono i 60 giorni necessari per la stipula del contratto con il soggetto vincitore della gara. Il 16 luglio 2024 Atc Esercizio ha inviato all’Ati “Trotta-Riccitelli”, come previsto, una nota con la richiesta di fornire, nei tempi tecnici necessari per la produzione degli stessi, gli atti della documentazione utile alla stipulazione del contratto che è stato poi comunicato in bozza il 12 agosto 2024, stabilendo, come da normale iter procedurale, il giorno 08 settembre 2024 come data ultima per la stipulazione del contratto stesso per il servizio di sub appalto.

Da parte di Atc Esercizio, così come da parte dell’Ati “Trotta-Riccitelli”, regolare vincitrice della gara di affido del previsto servizio di sub appalto, non vi sono responsabilità o manifeste volontà di non procedere nei tempi più celeri per la chiusura dell’iter e la stipula del contratto. L’unico ritardo, eventualmente riscontrabile a fronte di un iter corretto e regolare, è esclusivamente dovuto alle tempistiche occorse per il respingimento del ricorso di Saca Seal.

Spiace dover registrate che, solo per un breve periodo, si sono riscontrate e si stanno riscontrando delle difficoltà nella gestione del servizio oggetto del bando di gara che sono, esclusivamente, dovute a due fattori: lo slittamento del subentro del nuovo gestore, vincolato al termine del ricorso al Tar, e la ormai cornica difficoltà a reperire nuovi autisti.

Nel primo caso, anche alla luce del respingimento da parte del Tar del ricorso presentato da Saca Seal, l’imminente firma del contratto darà possibilità al nuovo gestore di garantire il servizio previsto e oggettivamente indebolito nella fase di transizione tra il precedente assegnatario, Saca Seal, ed il nuovo gestore, “Trotta-Riccitelli”, a fronte dell’esito della gara.

Nel secondo caso la problematica del reperimento di autisti è l’incognita che grava sul futuro di tutte le aziende di gestione del trasporto pubblico italiane che, se non sarà risolto in sede di rinnovo dei contratti nazionali di categoria e con l’aumento del fondo nazionale trasporti, potrebbe portare a riduzioni permanenti del servizio come sta accadendo in tantissime realtà italiane. Su questo l’azienda Atc Esercizio ha comunque avviato un programma di inserimento di nuovo personale che, al termine dei necessari processi di selezione e formazione, sta già entrando in servizio.