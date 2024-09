Softball, Campionato Europeo 2024: Risultati e classifiche prima giornata

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Nel girone Y, quello dell’Italia, spicca la vittoria per 7-2 della Grecia su Israele. L’Italia affronterà Israele e Grecia domani, lunedì 2 settembre, rispettivamente alle ore 10 e alle ore 17.30. Nel girone X vittorie per differenza punti al quinto inning per Repubblica Ceca (11-3 sulla Germania) e il Regno dei Paesi Bassi (10-3 sulla Spagna) padrone di casa. La Francia (2-0) ed il Belgio (2-0), rispettivamente nel girone A e girone B, sono già certe di entrare nei gironi X e Y, quadro che verrà completato domani con le sfide tra Austria (2-0) e Croazia (1-1) nel girone D, e tra Ucraina (2-0) e Bulgaria (1-1) nel girone C.

Risultati domenica 1° settembre:

Gir. X: Regno dei Paesi Bassi – Spagna 10-3 (5°), Repubblica Ceca – Germania 11-3 (5°).

Gir. Y: Grecia – Israele 7-2, Italia – Gran Bretagna 4-0.

Gir. A: Danimarca – Francia 1-9 (5°), Francia – Svizzera 10-0 (4°).

Gir. B: Polonia – Belgio 1-10 (5°), Belgio – Malta 10-0 (4°).

Gir. C: Bulgaria – Slovacchia 0-11 (5°), Ucraina – Finlandia 10-0 (4°), Slovacchia – Ucraina 5-10; Finlandia – Bulgaria 0-4.

Gir. D: Ungheria – Croazia 0-14 (4°), Austria – Svezia 10-0 (4°), Austria – Ungheria 12-0 (4°), Croazia – Svezia 0-4.

Così in campo domani lunedì 2 settembre:

Gir. X: h. 14.30 Francia – Germania, h. 15 Spagna – Repubblica Ceca, h. 20 Regno dei Paesi Bassi – Repubblica Ceca, h. 20 D1 – Francia;

Gir. Y: h. 10 Israele – Italia, h. 12.30 Grecia – Gran Bretagna, h. 17 Gran Bretagna – Israele, h. 17.30 Italia – Grecia, h. 20 C1 – Belgio

Gir. A: h. 10 Svizzera – Danimarca

Gir. B: h. 12 Malta – Polonia

Gir. C: h. 10 Ucraina – Bulgaria, h. 12.30 Slovacchia – Finlandia

Gir. D: h. 9.30 Svezia – Ungheria, h. 12.30 Croazia – Austria

Classifiche:

Gir. X: Repubblica Ceca e Regno dei Paesi Bassi (1-0), 1.000; Francia (0-0); Spagna e Germania (0-1), .000.

Gir. Y: Grecia e Italia (1-0), 1.000; Belgio (0-0); Gran Bretagna e Israele (0-1), .000.

Gir. A: Francia (2-0), 1.000; Danimarca e Svizzera (0-1), .000.

Gir. B: Belgio (2-0), 1.000; Malta e Polonia (0-1), .000.

Gir. C: Ucraina (2-0), 1.000; Bulgaria e Slovacchia (1-1), .500; Finlandia (0-2), .000.

Gir. D: Austria (2-0), 1.000; Croazia e Svezia (1-1), .500; Ungheria (0-2), .000.

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

TUTTO SULL’EUROPEO

SOFTBALLEUROPE.TV

Leggi anche: Pazienza, potenza e lanci di qualità: Italia Softball piega la Gran Bretagna con un secco 4-0

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/9e3f65be-e9e0-1f49-fa79-5cb7a0a705dd.jpeg]

Pazienza, potenza e lanci di qualità: Italia Softball piega la Gran Bretagna con un secco 4-0 – Federazione Italiana Baseball Softball

Alice Nicolini è intoccabile fino alla parte alta del sesto inning, dove esce, con un out, dopo aver perso il no-hitter. I punti segnati nel primo inning (Gasparotto), nel secondo inning (fuoricampo da due punti di Piancastelli) e nel sesto inning (singolo di Dayton), e i lanci di Ilaria Cacciamani regalano all’Italia la vittoria per 4-0 sulla Gran Bretagna nella prima partita dell’Europeo.

http://www.fibs.it

Foto: La lanciatrice neerlandese Jessie van Aalst, lanciatrice vincente della sfida con la Spagna. Credit: Christopher Anasagasti.

Foto: Un momento della cerimonia d’apertura. Credit: RL-Mate.

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________