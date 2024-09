Poule Salvezza – resoconto sesta giornata

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Prima sconfitta nel girone F per la Camec Collecchio nel derby con la Comcor Modena. Doppiette importanti per New Rimini, che nel girone G inguaia gli Athletics Bologna, Platform TMC Poviglio e Codogno, che si aggiudica il derby lombardo contro Milano 1946.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/35636efc-bbb5-cf54-f8d3-ca2162b546fb.jpg]

Prima sconfitta nel girone F per la Camec Collecchio nel derby con la Comcor Modena. Doppiette importanti per New Rimini, che nel girone G inguaia gli Athletics Bologna, Platform TMC Poviglio e Codogno, che si aggiudica il derby lombardo contro Milano 1946.

I risultati della sesta giornata di Poule Salvezza:

Gir. F: Catalana-Lions Dolphins Nettuno 9-13, 6-1; Camec Collecchio-Comcor Modena 11-12, 3-2; Lupi Auto Fiorentina-Cagliari 5-3, 8-13. Ha riposato: Padule.

Gir. G: Godo-Tecnovap Verona 1-3, 4-0; New Rimini-Athletics Bologna 12-7, 4-2; Itas Mutua Rovigo-Padova 4-3, 4-8. Ha riposato: Gereon Ronchi dei Legionari

Gir. H: Campidonico Torino-Platform TMC Poviglio 4-16 (8° inn), 3-7, Settimo-Ciemme Oltretorrente 4-7, 4-0, Milano 1946-Codogno 4-8, 0-5, Tecnograniti Senago-Farma Crocetta 2-14, sosp.

LE CLASSIFICHE

Gir. F: Camec Collecchio (7-1), .875; Comcor Modena (7-3), .700; Lupi Fiorentina e Cagliari (6-4) .600; Lions Dolphins Nettuno e Catalana (3-7), .300; Padule (2-8), .200.

Gir. G: Padova (8-2), .800; ; Ronchi (6-0), .600; Itas Mutua Rovigo (5-3), .625; Tecnovap Verona (6-6), .500; New Rimini (4-4), .500; Godo (3-7), 700; Athletics Bologna (2-8), .200.

Gir. H: Codogno (9-3), .750; Farma Crocetta (7-4), .636; Platform TMC Poviglio (7-5), .583; Milano 1946 (6-6), .500; Tecnograniti Senago (5-6), .454; Ciemme Oltretorrente e Settimo (5-7), .416; Campidonico Torino (3-9), .250.

Nella foto Penaloza del Codogno. (credit: RL Mate)

