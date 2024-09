Comune di Ancona – ufficio Stampa – Comunicato del 1 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Ancona, 1 settembre 2024

FESTA DEL MARE: È IL GIORNO DEL PREMIO OSCAR DANTE FERRETTI E DEI FUOCHI D’ARTIFICIO

Dopo il grande successo di pubblico della prima giornata, aperta ieri ai Laghetti del Passetto e culminata nel concerto di Raf che ha attratto nel centro città migliaia di persone, con il viale e il piazzale del monumento gremiti di folla, ha preso il via questa mattina al duomo la seconda giornata della Festa del Mare di Ancona.

L’appuntamento, che nell’edizione 2024 si articola in due giornate, a cavallo tra agosto e settembre, si conferma come un momento di forte attrazione, non solo per i cittadini anconetani. Con il corso addobbato in festa, i punti di ristoro, i mercatini, la collaborazione di ristoratori e commercianti, la città è rimasta animata ieri fino a tarda la notte, ben oltre il concerto che ha accesso il Passetto a partire dalle 21,45 di ieri sera.

Il programma delle celebrazioni religiose

Oggi, domenica 1 settembre, il programma della Festa del Mare, grazie all’Associazione Stella Maris Ancona, è cominciato alle 9 con la messa in Duomo celebrata dall’arcivescovo Angelo Spina e seguita dalla processione fino al porto antico, dove è partito il corteo in mare.

Dante Ferretti in piazza Cavour

Nel pomeriggio alle 18,30 piazza Cavour ospiterà il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, scenografo e costumista che ha lavorato, fra gli altri, con Martin Scorsese, Brian de Palma e Franco Zeffirelli. Insieme a David Miliozzi, scrittore, sceneggiatore e critico d’arte, che presenterà l’evento, Dante Ferretti condurrà il pubblico alla scoperta di un viaggio nel tempo, ripercorrendo la sua carriera dalla provincia italiana degli anni Quaranta alla Hollywood di oggi. E lo farà anche attraverso il suo libro ‘Immaginare prima – Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar’ edito da Jimenez Edizioni.

I fuochi d’artificio

La festa si concluderà questa sera con l’immancabile appuntamento con i fuochi d’artificio, al porto antico, Molo Rizzo.

Lo spettacolo pirotecnico, a cura della ditta Fonti Pirotecnica Srl di Riccione, comincerà alle 22,30.

Per la realizzazione di questo spettacolo saranno utilizzati circa 12 mila effetti diversi, tra cui alcune figure che costituiscono delle novità in campo pirotecnico, esclusive per Ancona. La gestione avverrà con una centralina informatizzata che coordinerà, attraverso diverse postazioni informatiche, 1.200 detonatori a terra per far partire lo spettacolo in sincrono, per un crescendo di giochi luminosi e quadri monocromatici a 150 metri di altezza.

Gli altri appuntamenti della giornata

Nella pista di pattinaggio dei Laghetti del Passetto la società sportiva di pattinaggio ASD Ancona Skating si esibirà di nuovo, dopo la performance di ieri sera, dalle 18,30 alle 20.

Oltre agli stand in Piazza Cavour, al Porto Antico dalle 19 saranno operativi gli street food dedicati al pesce azzurro e dalle 21, aspettando lo spettacolo pirotecnico, si svolgerà un talk dal titolo Gente di mare, racconti sull’evoluzione del mestiere del pescatore fra innovazione e continuità. Interverranno Pasquale Frascione e Paolo Gissi dell’associazione Uomini delle Navi, Federico Bigoni vicepresidente di Federpesca, Apollinare Lazzari presidente dell’associazione Produttori pesca di Ancona e Jacopo Toccaceli, consigliere comunale delegato promozione dei prodotti tipici della marca Anconetana.

Prosegue anche nella giornata di domenica in Corso Amendola lo Sbaracco in negozio, organizzato dai commercianti.

Sempre oggi, in via straordinaria, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà aperto dalle 14 alle 23,30 e, in occasione della prima domenica del mese promossa dal Ministero della Cultura, l’accesso sarà gratuito.