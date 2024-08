UE. NEVI (FI): COMMISSARIO DIFESA PROPOSTA BERLUSCONI, BENE VON DER LEYEN

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

“La decisione della Von der Leyen di nominare un Commissario della Difesa europeo è un’ottima notizia e va nella direzione auspicata da Forza Italia. Il presidente Berlusconi ha sempre insistito sulla necessità per l’Europa di dotarsi di un sistema difensivo comune e oggi il tempo gli ha dato ragione”. Lo ha detto a Tgcom24 il deputato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. “Sulla guerra in Ucraina, la posizione di Forza Italia è sempre la stessa: sostegno incondizionato al popolo ucraino nel difendersi dall’aggressione russa. Noi abbiamo fornito armi a scopo difensivo. Certamente, lo ha detto e ripetuto il nostro segretario Tajani, non siamo in guerra con la Russia. Fa riflettere che il Pd, che fino a metà luglio era in assoluto accordo su questo punto, oggi abbia cambiato idea pur di attaccare Tajani. Ma questo purtroppo è tipico di una sinistra che è pronta a rinnegare se stessa pur di attaccare gli avversari politici” ha concluso.

