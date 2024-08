CS – Al via ad Alassio da lunedì 2 settembre la nuova rassegna musicale “Quando c’era il Caffè Concerto…”

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

sab 31 agosto 2024 Al via ad Alassio da lunedì 2 settembre la nuova rassegna musicale "Quando c'era il Caffè Concerto…"

Da lunedì 2 settembre prenderà il via la nuova rassegna musicale “Quando c’era il Caffè Concerto…”. L’iniziativa – a cura dell’Associazione Culturale Alternando, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio – sarà un evento musicale itinerante (quattro le serate in programma: il 2, il 3, il 9 e il 10 settembre) che ruota intorno ad una delle tradizioni più affascinanti della storia di Alassio, ovvero quella dei “Caffè Concerto”. Diversi furono, infatti, nel secolo scorso, gli iconici locali della città – dal Caffè Balzola al Caffè Grand Place, al Caffè Mokambo, al Caffè Roma – che fecero da cornice alle esibizioni di alcuni tra i più acclamati interpreti dell’epoca. Celebrità che, nella maggior parte dei casi, proprio a seguito di queste indimenticabili serate in musica, hanno lasciato il segno del loro passaggio in città apponendo la propria firma sul Muretto di Alassio.

La rassegna vedrà protagonisti Nando Rizzo e la sua band, pronti ad offrire al pubblico un ampio repertorio musicale con brani dal 1915 fino alla fine degli anni ’70 degli artisti che hanno fatto la storia della musica, come Adriano Celentano, Loredana Bertè e molti altri.

“Quando c’era il Caffè Concerto…” si svolgerà con il seguente calendario: lunedì 2 settembre “…al Caffè Balzola”, in Piazza Matteotti; martedì 3 settembre “…al Caffè Grand Place”, in Piazza Partigiani; lunedì 9 settembre “…al Caffè Mokambo”, in via Diaz, ed infine martedì 10 settembre “…al Caffè Roma”, nei giardini di Piazza della Liberà, adiacenti al Palazzo Comunale.

Tutti e quattro gli appuntamenti si svolgeranno a partire dalle ore 21.30. Accesso libero.

Il vice sindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: “Siamo davvero entusiasti di accogliere e di patrocinare questa nuova rassegna musicale che, grazie al talento e alla cultura musicale di Nando Rizzo, regalerà al nostro affezionato pubblico serate davvero gradevoli in cui riscoprire e rivivere l’atmosfera magica dei Caffè Concerto. Sarà per tutti noi uno splendido tuffo nel passato, tra melodie e ricordi indimenticabili che rappresentano un pezzo della nostra storia”.

