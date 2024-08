(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 AGRICOLTURA. URZÌ (FDI) FAKE NEWS SU LOLLOBRIGIDA CERTIFICANO SUCCESSI GOVERNO

“È facile confrontarsi sui fatti e potere dimostrare dati alla mano i successi dell’azione del ministro all’agricoltura e sovranità alimentare Lollobrigida. Proprio perché al Fatto Quotidiano lo sanno, passano alla sperimentata macchina del fango. Inammissibile per chi vorrebbe rappresentare una autorevole voce di informazione che però esaurisce la sua autorevolezza nel momento in cui lascia spazio alla pura speculazione ideologica. Al ministro Lollobrigida solidarietà e l’invito a non curarsi di loro perché il mondo dell’agricoltura è con chi ha dimostrato di comprendere il valore strategico della stessa nel sistema Italia e di difenderlo. Purtroppo è scattato il senso dell’invidia per i successi non immaginati di questo governo. E questo fango ne è la pura dimostrazione”. Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati