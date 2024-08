(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Agricoltura. Speranzon (FdI): Occorre arginare anche contraffazione di notizie

“Oltre che la contraffazione dei marchi enogastronomici italiani, lotta che vede egregiamente impegnato il ministro Lollobrigida, bisogna arginare anche la contraffazione delle notizie da parte dei giornali di sinistra. Oggi il bersaglio delle loro falsità è proprio il Ministero dell’Agricoltura, accusato di essere lacunoso nell’erogazione di indennizzi alle aziende colpite da alluvioni, peste suina e siccità. Peccato che i dati diffusi dalla società che per conto del Ministero si occupa di erogare fondi smentiscono punto per punto le accuse. Le bugie di certa stampa hanno le gambe corte, mentre il governo Meloni e il ministro Lollobrigida guardano lontano per rilanciare la nostra agricoltura dai contraffattori di ogni sorta”.

Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica