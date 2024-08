Samuel Aldegheri nella storia del baseball italiano: vicino il debutto in Major League con i Los Angeles Angels

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Nella serata italiana di giovedì 29 agosto è giunta una notizia che ha riempito d’orgoglio l’intero movimento del baseball italiano: Samuel Aldegheri, lanciatore mancino classe 2001, è pronto a diventare il primo lanciatore nato e cresciuto sportivamente in Italia a debuttare in Major League Baseball. Lo storico esordio è previsto per venerdì 30 agosto (sabato 31 agosto alle ore 3.38 italiane) a “Big A”, come viene soprannominato l’ “Angel Stadium” di Anaheim, dove vestirà la divisa dei Los Angeles Angels nella partita contro i Seattle Mariners.

Nato a Verona il 19 settembre 2001, Aldegheri debutterà in MLB senza passare per il livello di triplo A, il gradino più alto delle minor league. Prima di iniziare la sua carriera da professionista negli Stati Uniti, Samuel Aldegheri ha accumulato una breve esperienza in Serie A tra 2019 e 2020, vestendo la divisa del Parmaclima. Scoperto da Claudio Scerrato, Aldegheri è stato firmato dai Philadelphia Phillies nel giugno del 2019. Dopo lo stop imposto dalla pandemia da COVID-19, il lanciatore veronese ha finalmente potuto debuttare nelle minor league nel 2021 partendo dal gradino più basso – l’Instructional League – e scalando rapidamente le gerarchie fino a raggiungere il Singolo A nella stessa stagione, ed il singolo A avanzato nel 2023.

La qualità dei suoi lanci è cresciuta di partita in partita, tanto da attirare progressivamente le attenzioni di scout e addetti ai lavori. Quest’anno, dopo appena 13 partite in singolo A dove ha impressionato con 95 strikeout ed appena 28 basi su ball su 68 riprese lanciate, è stato promosso in doppio A. Questi numeri hanno invitato franchigie di Major League a mettere gli occhi su di lui. Ad assicurarselo sono stati i Los Angeles Angels i quali, dopo appena due partite in doppio A, lo hanno prelevato dai Philadelphia Phillies pochi giorni prima della trade deadline in cambio del closer Carlos Estevéz.

Con i Trash Pandas, squadra di doppio A affiliata alla franchigia dei Los Angeles Angels, Aldegheri ha lanciato appena quattro partite confermando le qualità di lanciatore di controllo e convincendo il front office dei Los Angeles Angels, ultimi nella American League West con 55 vinte e 79 perse e virtualmente fuori dalla lotta per i play-off, a dargli una opportunità di mettersi in luce nel più alto livello professionistico di baseball al mondo.

Samuel Aldegheri è nato a Verona il 19 settembre 2001. Lanciatore mancino, ha iniziato a giocare a baseball all’età di cinque anni muovendo i primi passi a San Martino Buon Albergo sotto la guida di Stefano Burato, per poi passare ai Dynos Verona.

Samuel ha un fratello maggiore, Mattia, con il quale ha condiviso importanti esperienza in ambito internazionale, indossando la divisa azzurra prima a livello giovanile nella Coppa del Mondo U-18 del 2017 e nell’Europeo U-18 2018, e poi a livello élite – sempre nel 2018 – alla Prague Baseball Week e in Arizona, partecipando con Italia Baseball ad una serie di incontri di Instructional League. Oltre all’esperienza in nazionale, i due fratelli hanno condiviso lo spogliatoio del Parmaclima in Serie A, dove ha debuttato nel 2019 e lanciato otto partite nel 2020.

Firmato dai Philadelphia Phillies nel 2019, Samuel Aldegheri ha debuttato come professionista nel 2021, partendo dal livello più basso delle minor league. Nella sua carriera da minor league vanta 55 partite registrando un record di 11-11, 282 strikeout e 93 basi su ball su 212.1 riprese lanciate, e una media PGL di 3.60.

Venerdì 30 agosto (sabato 31 alle ore 3.38 in Italia), Aldegheri effettuerà il suo esordio in MLB nella partita contro i Seattle Mariners, diventando il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare nel più importante campionato professionistico al mondo. Il primo ed ultimo giocatore nato e cresciuto in Italia a debuttare in MLB era stato Alex Liddi, il 7 settembre 2011, in casa dei Los Angeles Angels, ma con la divisa dei Seattle Mariners.

Foto: Samuel Aldegheri in pedana con la divisa della Nazionale Italiana Élite di Baseball. Credit: PhotoBass

