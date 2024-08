Musica Insieme – Tamburini concerti ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

I CONCERTI 2024/2025

foto degli Artisti disponibili al seguentelink (https://drive.google.com/drive/folders/1dE0Y0UV5bm3VZt1UeIF3YU0yqT0Uh3rz?usp=drive_link)

Gli appuntamenti di ottobre 2024

I CONCERTI 2024|2025

Teatro Auditorium Manzoni (Via de’ Monari 1/2, Bologna)

Lunedì 14 ottobre 2024 ore 20.30

ARSENII MOON pianoforte

Musiche di Busoni, Mozart, Chopin, Rachmaninov, Musorgskij

Per la prima volta a Bologna lo straordinario talento vincitore all’unanimità del 64° Concorso Internazionale

“Ferruccio Busoni” di Bolzano

I CONCERTI 2024|2025

Teatro Auditorium Manzoni (Via de’ Monari 1/2, Bologna)

Lunedì 28 ottobre 2024 ore 20.30

LA LIRA DI ORFEO

RAFFAELE PE controtenore

Musiche di Vivaldi

Considerato “a baroque star”, debutta a Bologna l’interprete che ha rivoluzionato la scena musicale internazionale

BIGLIETTERIA

I biglietti sono disponibili presso Bologna Welcome,online (https://www.vivaticket.com/it/search?q=fondazione%20musica%20insieme%20bologna) sul sito Vivaticket e nei punti vendita convenzionati. Nelle giornate di concerto, vendita biglietti presso il Teatro Auditorium Manzoni a partire dalle ore 19.

Speciali riduzioni dedicate a Under 35, Over 65, Abbonati Musica Insieme, titolari Card Cultura, Aziende Corporate.

Tutti gli studenti Under 25 potranno acquistare biglietti ridotti a € 10 (promozione non attiva online, ma applicabile acquistando i biglietti nelle sedi degli eventi)

Per informazioni: Fondazione Musica Insieme

http://www.musicainsiemebologna.it (https://www.musicainsiemebologna.it/)

App “Musica Insieme” disponibile su App Store e Google Play (https://musicainsieme.eu/download)