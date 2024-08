Italian Baseball Series: San Marino ritrova la strada e fa sua gara4

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 San Marino ritrova la strada e fa sua gara4

Forti emozioni, lunghe battute e luci ed ombre della difesa ParmaClima caratterizzano la prima vittoria del San Marino, per 7-5 nella quarta partita della Italian Baseball Series.

Alla prevista partenza di Henry Centeno, come già in gara1, i Ducali rispondono con la coppia, questa volta in ordine invertito, Jose Diaz/Raymond Figueredo.

L’avvio della gara vede Gabriele Angioi proseguire la sua serie di turni offensivi di qualità e raggiungere con 4 ball la prima base. Capitan Desimoni lo spinge avanti con una smorzata di sacrificio, ma il lanciatore di San Marino ha ragione prima di Noel Gonzalez, strikeout al termine di un bel duello, quindi di Alex Liddi, che tocca su Celli la volata del terzo out al primo lancio.

Anche i Titani mettono il primo uomo in base per ball, nella parte bassa dell’inning, ma il tentativo di bunt di sacrificio di Di Fabio è lungo verso la prima base e genera addirittura una doppia eliminazione. La prima valida della partita è di Angulo, poi Alvarez tocca in diamante e Angioi chiude la ripresa eliminando il suo pari-ruolo in seconda.

Nel secondo, ancora primo uomo dell’inning in base per gli ospiti, con il singolo di Luis Gonzalez, che avanza di un sacchetto, ma lì rimane, e anche per San Marino, con Batista che cammina e viene spinto in terza dal singolo al centro di Marcos Diaz, il quale corre a sua volta fino in seconda sull’assistenza. La gara si sblocca nel turno di Celli, con un lancio pazzo di Jose Diaz che consente l’1-0 e l’avanzamento in terza di Marcos Diaz, pronto a segnare grazie al singolo di Lopez dopo l’out di Pieternella.

Come da tradizione consolidata in questa partita, Battioni incassa 4 ball in apertura di terza ripresa e va in seconda sulla rimbalzante di Angioi. Desimoni incassa a sua volta la base ball, quindi Noel Gonzalez perde il lungo duello con Centeno e il terzo out arriva con la battuta verso la terza che Di Fabio gira ad Angulo.

La formazione di Bindi allunga decisamente nel terzo attacco quando, con 2 fuori, segna 4 volte, prima grazie al singolo al centro di Luis Alvarez seguito dal lungo fuoricampo a sinistra di Nathanael Batista, poi col doppio di Marcos Diaz, seguito dal singolo di Federico Celli che fa entrare il 5-0 e costringe Saccardi a mandare in doccia il suo partente Jose Diaz e fare entrare Figueredo), accolto con una valida a destra di Pieternella che manda il suo compagno in terza. Da lì, è pronto e veloce Celli nell’approfittare della palla mancata di Mineo, per il sesto punto. Nunez è colpito ed è una gran presa al volo di Noel Gonzalez (la seconda della serata) sulla lunga battuta di Tromp (nel box per la seconda volta nell’inning) a evitare ulteriori danni.

Parma non molla: Luis Gonzalez tocca in diamante e strappa un singolo, lo seguono Encarnaciόn, base per ball, e Alberto Mineo, che si sblocca battendo la sua prima valida della serie, un doppio che porta ai suoi il primo punto. Anche Bindi ricorre al bull pen, sostituendo Centeno con Christian Rummel, all’esordio nella Italian Baseball Series. Il nuovo entrato ottiene 2 out, quindi un lancio pazzo fa scattare Encarnaciόn dalla terza per il secondo punto emiliano e Gabriele Angioi picchia lungo, scavalcando Celli e Pieternella per il triplo del 6-3.

Dopo la base a Di Fabio e il fly di Angulo, un bel doppio gioco innescato da Figueredo sulla battuta di Alvarez dà la carica al ParmaClima, che inizia il quinto con 2 lunghe volate di Noel Gonzalez e Liddi che impegnano Celli nei pressi della recinzione, mentre Rummel chiude con un importante strikeout ai danni di Luis Gonzalez.

Nella parte bassa, Batista, in base per ball, è il primo out sul sacchetto di seconda, dove Angioi gestisce la non semplice battuta scaturita dalla mazza rotta di Marcos Diaz. Anche Celli tocca verso la seconda ed è out, ma dalla trappola fra seconda e terza di Diaz, esce l’errore difensivo che vale il 7-3 per San Marino.

Le emozioni sono tutt’altro che finite, perché, ancora con 2 out, questa volta è Parma a suonare la carica: con Ascanio in prima, Cesare Astorri, dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo come pinch hitter, scaraventa il secondo lancio di Rummel profondissimo oltre la recinzione e riporta i suoi in partita, a 2 lunghezze, sul 7-5.

Vola rapidissimo il sesto attacco del San Marino, che si concentra sul chiudere la partita affidandosi al braccio prezioso di Fernando Baez, il quale si concede il lusso di lasciare al piatto, in sequenza, Desimoni, Noel Gonzalez e Liddi, suggellando un nuovo domani per la squadra di Bindi.

Nella foto: Encarnaciόn del ParmaClima segna mentre Christian Rummel tenta di difendere (CB Oldmanagency)

IL TABELLINO

Risultati delle Italian Baseball Series:

ParmaClima-San Marino 4-2, 9-7, 2-0, 5-7

(ParmaClima conduce la serie 3-1)

Il calendario della serie:

Gara-5 sabato 31 agosto ore 20:30: San Marino-ParmaClima (riservata a lanciatori AFI)

Ev. Gara-6 mercoledì 4 settembre ore 20:30: ParmaClima-San Marino

Ev. Gara-7 giovedì 5 settembre ore 20:30: ParmaClima-San Marino

COME SEGUIRE LA IBS 2024

LA ITALIAN BASEBALL SERIES SI SPOSTA A SAN MARINO

[Immagine che contiene logo, cerchio, emblema, baseball Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene Carattere, logo, Elementi grafici, simbolo Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

http://www.fibs.it

P Please consider the environment before printing