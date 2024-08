Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: tra fine 2023 e 2024 chiusi 11 procedimenti per credit card surcharge. Multate sei società per un totale di 112.500 euro

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Antitrust: tra fine 2023 e 2024 chiusi 11 procedimenti per credit card

surcharge. Multate sei società per un totale di 112.500 euro

L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti tutela i

diritti dei consumatori nei contratti e punta a garantire l’obiettivo

eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di

discriminazioni tra strumenti.

Prosegue l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

nell’ambito del credit surcharge. L’ultima sanzione, di 5.000 euro, è

stata irrogata ad Altraepoca S.r.l. che, tra il febbraio 2023 e il 15

giugno 2024, ha imposto a carico del consumatore un supplemento di prezzo

direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto (c.d.

surcharge), in questo caso PayPal, in contrasto con l’articolo 62, comma

1, del Codice del consumo.

Alla fine dello scorso anno l’Antitrust ha invece deliberato una sanzione

per complessivi 17.500 euro nei confronti delle imprese Take it slowly by

un’altra Sicilia, Sicilying S.r.l. e TICKETSMS S.r.l. perché hanno

applicato sovrapprezzi – in modo del tutto illegittimo – relativi allo

strumento di pagamento usato dai consumatori al termine del processo di

acquisto di servizi del settore turistico e di biglietti per eventi.

L’Autorità ha accertato che i tre operatori prevedevano – in aggiunta al

prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni

differenziate in base allo strumento di pagamento prescelto, in alcuni

casi senza specificarne l’importo. In precedenza l’Autorità era

intervenuta nei confronti di altri operatori che applicavano spese per

l’utilizzo di strumenti di pagamento, in particolare Blupark S.r.l., cui è

stata irrogata una sanzione di 50.000 euro, e De Pretto Eventi Store

S.r.l., il cui procedimento si è concluso con l’accettazione di impegni.

Sanzione di 40 mila euro, sempre nell’anno in corso, per la società

República Gráfica SL, proprietaria del portale e-commerce

https://www.pampling.com, che imponeva al consumatore di sostenere spese

di commissione per l’utilizzo dello strumento di pagamento costituito da

PayPal. República Gráfica, del resto, aveva sostanzialmente riconosciuto

di aver violato il Codice del consumo in quanto aveva attuato la condotta

contestata dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2024, data in cui è stato

eliminato dal portale e-commerce l’addebito di un credit card surcharge in

caso di pagamento degli acquisti online con PayPal.

Si è chiuso invece con impegni il procedimento a carico della società La

casa della Divisa che applicava ai consumatori, al termine del processo di

acquisto di divise scolastiche sul sito http://www.casadelladivisa.it, un

sovrapprezzo del 3,4% rispetto al costo delle divise scolastiche prescelte

in caso di pagamento con PayPal. Tra gli impegni proposti dall’impresa e

accolti dall’Autorità, il rimborso integrale del surcharge pagato da tutti

i consumatori che dal 2020 al 2023 abbiano effettuato acquisti sul sito e

uno sconto del 5% sul prossimo acquisto per chi avesse acquistato divise

scolastiche pagando il surcharge.

L’Autorità è intervenuta anche con moral suasion come nel caso del Comune

di Pescara e dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Novara, che applicavano

una commissione per pagare con moneta elettronica, presso i propri uffici,

multe per violazione del Codice della Strada e spese per le notifiche e le

esecuzioni degli atti giudiziari; della società Service For Fun S.r.l. che

applicava una commissione per acquistare biglietti per eventi tramite

carta di credito o PayPal.

L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a

tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre

norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a

garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di

pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

Roma, 30 agosto 2024

Foto del Presidente Rustichelli

Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e

Stampa

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

00198 Roma – Italia