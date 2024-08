(ACON) PARALIMPIADI. GRILLI (FP): EVENTO CI SPINGA A MIGLIORARE ACCESSIBILIT

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(ACON) Trieste, 30 ago – "Fari puntati sulle Paralimpiadi,

splendido evento sportivo che mette in luce atleti di ogni parte

del mondo. Sappiamo per? che la stessa fatica e l’impegno che

questi sportivi mettono in campo, la sviluppano anche ogni giorno

nella vita quotidiana, quindi se noi esultiamo per un risultato

sportivo positivo, dobbiamo farlo anche per una scuola

accessibile, una casa accessibile, un lavoro accessibile, una

mobilit? accessibile, da tutti”.

Lo sottolinea, in una nota, il consigliere regionale Carlo

Grilli, del gruppo Fedriga presidente.

“Ogni professionalit? espressa, la possibilit? di vivere in

autonomia, un mondo da esplorare senza barriere, un amore che si

concretizza in un percorso assieme da parte di una persona con

disabilit?, sono il piccolo e grande successo che la comunit?

deve avere come meta da raggiungere”, aggiunge il consigliere di

Maggioranza.

“In questa regione – si legge ancora nel comunicato – si sono

raggiunti livelli di servizi che ci pongono ai vertici a livello

nazionale, ma non basta, il cammino ? ancora lungo affinch? la

cultura della consapevolezza nel progettare un territorio a piena

libert? di movimento di una persona disabile deve ancora trovare

la completa condivisione. Ogni gradino livellato, ogni bagno

accessibile, ogni ostacolo sulla strada sono le medaglie che la

comunit? deve avere l’obiettivo di mettersi al collo”.

“Ragazzi, atleti, insegnateci che i limiti sono solo nella nostra

testa e aiutateci ad abituarci a guardare le potenzialit? che

ogni persona, in qualsiasi condizione si trovi, con gli strumenti

adeguati, pu? esprimere, alimentando quel percorso culturale che

porter? a vivere in luoghi adeguati per tutti”, conclude Grilli.

