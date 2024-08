(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 *Sanità. Aggressione Taranto. Iaia ( FdI), situazione grave*

“È molto grave il clima di odio che serpeggia ai danni degli operatori sanitari. Ricordiamoci quante volte li abbiamo ringraziati durante la pandemia ed ora invece, siamo davanti al paradosso dei paradossi. Ogni giorno, scendono in trincea per fronteggiare gente aggressiva e maleducata perché di questo parliamo. L’ennesimo episodio violento che ha visto protagonista, suo malgrado, un medico dell’ ospedale di Taranto ci deve indignare e porre davanti ad un problema che non è più procrastinabile. Ricordo che la più recente normativa supporta gli operatori sanitari a denunciare tali condotte che, rimarco, sono gravissime perché denotano un substrato di violenza comune molto preoccupante “.

*Così on Dario Iaia deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto*