Roma, 29 Agosto 2024

gio 29 agosto 2024 L'assessore regionale Latronico in visita al centro Early Start di Chiaromonte.

Marra: «Fondamentale il costante confronto con le istituzioni»

L’assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, nella giornata di ieri ha visitato il Centro Early Start di Chiaromonte, un’eccellenza dedicata al supporto e alla guida delle famiglie con bambini con diagnosi d’autismo in età prescolare. Questo incontro è stato seguito da una riunione con il consiglio d’amministrazione della Fondazione Stella Maris Mediterranea Ets, durante la quale sono state discusse le attuali attività della fondazione e si sono gettate le basi per future iniziative e collaborazioni, in un dialogo interistituzionale atto a favorire la crescita delle progettualità e il rafforzamento delle future programmazioni.

Il presidente della Fondazione, Mario Marra, ha espresso una sincera gratitudine all’assessore Latronico per la sua visita e per l’interesse dimostrato verso il lavoro svolto dal Centro Early Start. Marra ha sottolineato come «il sostegno delle istituzioni regionali è fondamentale per il continuo miglioramento dei servizi offerti, con l’auspicio di un sempre più rinnovato impegno e disponibilità a collaborare per il bene delle famiglie e dei bambini. Desidero ringraziare sinceramente l’assessore Cosimo Latronico per la sua visita e per il prezioso supporto che ha dimostrato”.

Gestito dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo, nata nel 2009, il centro nasce nel 2017 e vede nell’incontro e nel confronto tra genitori e operatori fulcro fondamentale; nato in virtù di un Protocollo tra la Regione Basilicata e l’Istituto di ricovero a carattere scientifico “Stella Maris” di Calambrone (Pi), la struttura opera in stretta collaborazione con l’Asp. Il Centro ha accolto fino ad oggi circa 260 famiglie, con una percentuale del 60% di famiglie provenienti dalla Basilicata, il 20% dalla Calabria, il 10% dalla Campania, il 5% dalla Puglia e il restante 5% da altre regioni.

L’incontro con l’assessore ha permesso di rivedere i progressi compiuti e di discutere nuovi progetti e strategie per il futuro, con l’obiettivo di ampliare e migliorare ulteriormente i servizi offerti dal centro. La visita di Latronico ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il legame tra le istituzioni e le organizzazioni locali, assicurando che le risorse e le politiche regionali continuino a sostenere efficacemente le necessità delle famiglie, non solo lucane, che si rivolgono al Centro.