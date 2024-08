Invito stampa – “Oltre l’oblio”. Un film dedicato alla storia dimenticata di don Giovanni Battista Panizza

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 “Oltre l’oblio”. Un film dedicato

alla storia dimenticata di don Giovanni Battista Panizza

Tra documentario e finzione, “Oltre l’oblio” ripercorre la vita di don Giovanni Battista Panizza, pioniere della Cooperazione in Trentino.

Protagonista dimenticato, don Panizza fu anche deputato al Parlamento di Vienna e alla Dieta di Innsbruck, mettendo in luce la sua dedizione al movimento cooperativo e al progresso della comunità trentina.

Il lavoro cinematografico, prodotto da Abisso studio in collaborazione con Magenta Film e l’Associazione culturale Il Buco di Riva del Garda, ha coinvolto numerose realtà del territorio trentino – tra cui la Federazione Trentina della Cooperazione e la Fondazione Museo storico del Trentino – dimostrando il forte legame e l’appoggio alla valorizzazione delle storie locali.

Al termine della proiezione, in programma

venerdì 6 settembre alle ore 20.30

alla Sala inCooperazione in via Segantini 10 a Trento

si aprirà un dibattito con storici ed esperti sulla vita di don Giovanni Battista Panizza, pioniere della Cooperazione in Trentino.

La serata è aperta gratuitamente a tutte le persone interessate, previa prenotazione su https://bit.ly/4dYIxkW

Colleghe/i giornaliste/i sono cordialmente invitati.

