COMUNICATO STAMPA – Incendio in Maddalena (Brescia) – aggiornamento

Incendio in Maddalena (Brescia) – aggiornamento

È confermata l’origine dolosa dell’incendio divampato sul versante sud del Monte Maddalena in Comune di Brescia alle 12 circa di oggi, giovedì 29 agosto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali, oltre a 22 volontari AIB (Anti Incendio Boschivo) di Protezione Civile del Gruppo Val Carobbio, Gruppo Comunale di Mazzano e Gruppo Comunale di Botticino, coordinati dalla Protezione Civile della Provincia di Brescia.

Da una prima stima risultano bruciati tra i 3 e i 4 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento dell’incendio, del quale sono stati riscontrati numerosi punti di innesco con almeno 5 focolai sparsi su un’area di 22 ettari sul versante sud della Maddalena a partire dal 12° tornante fino a via Santelle, sono a buon punto e sono in fase di ultimazione le operazioni di bonifica nelle aree interne non bagnate dall’elicottero nei 30 lanci effettuati. Le operazioni dovrebbero concludersi entro la serata di oggi.