AUN 29 AGOSTO 2024 (pag.4+foto)

FSC/Restyling Umbriafiere, al via la fase realizzativa: interventi

per oltre 6 milioni di euro. Incontro in Regione

(aun) – Perugia, 29 ago. 024 – Si è tenuto ieri pomeriggio un

incontro a palazzo Donini alla presenza della Presidente della

Regione Donatella Tesei, del sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci,

dei vertici di Umbriafiere, Sviluppumbria e Gepafin e dei tecnici

di Regione e Comune, in merito all’opera di restyling del Polo

Fieristico Regionale Umbriafiere.

Dopo gli incontri tecnici e progettuali che si sono svolti nei

mesi scorsi, infatti, si è ora entrati nella fase realizzativa

dopo la pubblicazione dello scorso 20 luglio sulla Gazzetta

Ufficiale del dispositivo di assegnazione ai soggetti attuatori

dei fondi FSC a seguito della firma del 9 marzo 2024, avvenuta

proprio della struttura di Bastia Umbra, da parte del Presidente

del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e della Presidente

della Regione Tesei. L’Umbria è, infatti, aggiudicataria, in

totale, di risorse Fsc per oltre 210 milioni di euro, dei quali

149 destinati ad opere strategiche e cantierabili proposte dalla

Regione ed approvate dal Governo perché coerenti con le stringenti

regole del Fondo Sociale di Coesione.

In merito alla struttura fieristica, il Comune di Bastia Umbra è

il soggetto attuatore del restyling che prevede una spesa di 6,1

milioni di euro, di cui 5 milioni finanziati dal sopracitato FSC e

1,1 milioni di cofinanziamento da parte dello stesso Comune. A

questo si aggiungono ulteriori interventi, eseguiti da

UmbriaFiere, per lavori propedeutici al completamento della

struttura richiesti anche dal Comune di Bastia per adeguare il

progetto alle esigenze più immediate.

La Regione, oltre a fornire collaborazione e supporto al Comune,

avrà il ruolo di monitorare il raggiungimento da parte del

soggetto attuatore dei target finanziari da rendicontare al

governo, appunto secondo le stringenti regole dell’FSC.

L’incontro è stato dunque occasione per discutere del

cronoprogramma, progettuale e finanziario, ed avviare le procedure

per la verifica della convenzione e dei successivi atti.

Il primo target finanziario dovrà essere raggiunto entro il 2026

ma i lavori, per la cui conclusione globale vi è il termine del

2030, avranno inizio precedentemente con le gare da parte del

Comune e gli interventi che saranno finanziati direttamente da

Umbriafiere.

Per Regione, Comune di Bastia ed UmbriaFiere, che hanno espresso

la ferma volontà di una fattiva collaborazione, quella dell’opera

di restyling finanziato tramite FSC è il momento finale di un

lungo percorso, iniziato con la presentazione al Governo del PNRR

Umbria e da portare a realizzazione al fine di fare del centro

fieristico umbro un polo sempre più attrattivo a livello

nazionale, anche per eventi e convegni.

