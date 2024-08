(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 ASSEGNO UNICO: MORGANTE (FDI): PER GOVERNO MELONI LA FAMIGLIA È SACRA, OPPOSIZIONE COLLABORI SU PROCEDURA INFRAZIONE UE

“È proprio vero che a certa stampa e ad una certa parte politica piace procurare inutili allarmismi. È bene rimarcare che uno dei pricipali temi nell’agenda politica del Governo Meloni riguarda la famiglia e sarà sostenuta senza se e senza ma. Le contestazioni sull’assegno unico non nascono dal governo ma dall’Unione Europea che chiede di cancellare il requisito della residenza in Italia, della durata del rapporto di lavoro e di riconoscere l’assegno anche a chi ha figli residenti all’estero. Queste modifiche potrebbero portare a un effetto domino incontrollabile. Sulle contestazioni dell’Europa all’assegno unico, è stato chiesto a tutte le forze politiche di esprimersi e di essere uniti perchè il bene delle famiglie italiane non ha colore politico. L’invito dunque resta e si spera in un confronto serio e che si lascino sotto l’ombrellone tutte le fantasie estive. La famiglia è sacra e va tutelata. È giusto che i cittadini sappiano che questo Governo non ha intenzione di sottrarre un euro alle famiglie italiane”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile del Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili per Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati