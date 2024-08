(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Nota Stampa

Paralimpaidi di Parigi al via. Il sostegno ai 5 atleti metropolitani in gara del sindaco Luigi Brugnaro

Al via oggi i Giochi Paralimpici di Parigi. In gara nelle 17 discipline anche 19 veneti di cui 5 del territorio metropolitano.

“A tutti questi atleti, esempi da seguire, ragazze e ragazzi che attraverso lo sport hanno trovato una loro nuova dimensione e un loro nuovo obiettivo di vita auguro le migliori fortune in questa edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi. – è il pensiero di Luigi Brugnaro, sindaco della Città metropolitana – Tiferemo per loro come abbiamo tifato per gli atleti normodotati un mese fa, certi che solo il fatto di esserci rappresenta per loro un successo. Se, poi, come speriamo, arriveranno anche le medaglie, li aspetteremo per festeggiarli al loro ritorno. In bocca al lupo a tutti”.

Chi sono le atlete e gli atleti in gara.

Beatrice Vio, campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto paralimpico, oro individuale a Rio e a Tokyo. “Bebe” cerca la riconferma ai vertici.

Sempre nella scherma in pedana anche Matteo Dei Rossi, di Spinea, tesserato con la scherma Treviso, che gareggia nella spada. È la sua prima paralimpiade.

È di Venezia, anche se nato a Verona, Federico Falco che gareggerà nel tennistavolo classe 1, alla sua seconda Paralimpiade.

Proviene dal Comune di Pianiga Giulia Ruffato e la vedremo nell’handbike (classe WH4). Anche per lei questa è la prima paralimpiade a cui partecipa.

Di Bibione sono le origini Antonio Fantin, già oro paralimpico nel nuoto 100m stile libero a Tokyo. A Parigi cerca il bis.