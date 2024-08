(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

*Nuovo ospedale di Narni-Amelia, Pace: «Noi ci abbiamo sempre creduto,

diversamente dalla sinistra»*

*La presidente dell’Assemblea legislativa si è impegnata fin dall’inizio

per la realizzazione di un’opera strategica per il territorio*

La presidente dell’Assemblea legislativa umbra Eleonora Pace, già

presidente della Terza commissione Sanità e sociale in Consiglio regionale,

esprime «grande soddisfazione» per l’approvazione del progetto esecutivo

del nuovo ospedale di Narni-Amelia. «Fare politica significa lavorare per

il bene comune – dice Eleonora Pace – e in questi anni ci siamo impegnati

duramente per portare avanti questo importante progetto al quale hanno

sempre creduto Fratelli d’Italia e la presidente Tesei, insieme alla quale

abbiamo vinto le difficoltà ereditate dalla vecchia amministrazione di

centro sinistra su questo progetto che era totalmente fuori legge e che

addirittura avrebbe dovuto ricomprendere una Rsa all’interno e nessuna

terapia intensiva, zero soldi per la costruzione e neppure un centesimo per

la strada che porterà al nuovo ospedale, della quale non esisteva neanche

il progetto». Eleonora Pace, narnese, definisce il progetto un’«opera

strategica per il territorio che ha l’obiettivo di migliorare

l’appropriatezza delle prestazioni offerte ai cittadini in tempi rapidi». E

conclude: «Il traguardo raggiunto mi rende particolarmente orgogliosa sia

come cittadina narnese che come rappresentante delle istituzioni».

