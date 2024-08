(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

*Oggetto: L’amministrazione comunale accoglie Alessandro Mennella, atleta

genovese sordo e quasi cieco in viaggio in tandem da Camogli a Caldonazzo

per sensibilizzare sulla Sindrome di Usher*

Oggi, mercoledì 28 agosto, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo

Sport Mario Dadati hanno avuto il piacere di accogliere a Piacenza, in

piazza Cavalli davanti al Municipio, Alessandro Mennella, atleta genovese

ipovedente affetto dalla forma più grave della sindrome di Usher. Mennella,

in sella al suo tandem “Bike4Usher”, sta compiendo un percorso di quasi

cinquecento chilometri da Camogli a Caldonazzo, con l’obiettivo di

raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulla Sindrome di Usher, una

rara malattia genetica che causa sordità e perdita progressiva della vista.

Un’impresa, umana e sportiva, dal titolo [E]Motion che vede in prima fila

Rare Partners, realtà non profit impegnata nello sviluppo di terapie e

diagnostici nel campo delle malattie rare, soprattutto negli studi sulla

degenerazione retinica. Durante l’incontro, la sindaca ha espresso il suo

profondo apprezzamento per l’impegno e la determinazione di Alessandro,

sottolineando come iniziative di questo tipo siano fondamentali non solo

per sensibilizzare l’opinione pubblica su malattie poco conosciute, ma

anche per promuovere i valori dello sport e della solidarietà. Di origini

genovesi, Alessandro soffre di una malattia rara che gli ha provocato una

sordità profonda sin dalla nascita e che lo ha portato progressivamente a

uno stadio di quasi cecità. Ma da tutto questo non si è mai lasciato

condizionare negativamente e oggi è un triatleta che si impegna giorno per

giorno, insieme alla sua guida, per essere competitivo. Domenica 1

settembre Alessandro, giunto a Caldonazzo con la sua guida e i suoi

compagni di viaggio dopo aver attraversato 50 comuni 7 province e 5

regioni, parteciperà a una staffetta di nuoto nelle acque del lago omonimo,

in occasione di una tappa del circuito di gare in acque libere organizzato

da Italian Open Water Tour, circuito che aveva sposato il precedente

progetto solidale #MiFidoDiTe, che già nel 2021 aveva conquistato

l’attenzione dei media con la straordinaria maratona a nuoto di 42Km

percorsa in più tappe lungo tutta l’Italia. Patrocinato dalla Fondazione

Cariplo e da Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta, il progetto

[E]Motion si prefigge di coinvolgere il maggior numero possibile di

comuni attraversati

lungo il percorso, oltre alle aziende e a coloro che sosterranno il

progetto. I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di

strumentazioni scientifiche utili allo sviluppo degli studi clinici sulla

Sindrome di Usher.