CS – Governo Meloni, Perrini (FdI): “Dichiarazioni consigliere Campo evidentemente frutto di un colpo di calore”

Governo Meloni, Perrini (FdI): "Dichiarazioni consigliere Campo

evidentemente frutto di un colpo di calore”*

“Spiace rilevare come gli ultimi caldi estivi abbiano colpito il capogruppo

del Pd alla Regione Puglia, Paolo Campo il quale, in occasione della festa

de l’Unità a Manfredonia, ha tacciato il Governo Meloni di essere fascista.

Al netto della solita retorica ad effetto utile per le manifestazioni di

partito, sarebbe più opportuno per il Pd spiegare ai propri militanti ed

elettori i motivi degli innumerevoli fallimenti del “ventennio” del

centrosinistra, di cui il Partito Democratico è azionista di maggioranza,

nella disastrosa gestione della Regione Puglia. Continuare a brandire il

fascismo per galvanizzare i propri militanti è un insulto all’intelligenza

di chiunque sia in grado di comprendere – e non servono grandi sforzi per

riuscirci – che viviamo in democrazia da quasi 80 anni e che i Governi in

Italia scaturiscono da libere elezioni. Il Pd cerchi di parlare di temi di

interesse pubblico per il bene della collettività anziché proseguire nello

sparare sciocchezze”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Regione Puglia, Renato Perrini.

