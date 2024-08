Comunicato stampa – Tocco (Capogruppo Forza Italia) sul riordino della sanità

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

RIORDINO SANITA’, TOCCO (CAPOGRUPPO FORZA ITALIA)

<<DIMENTICATE LE EMERGENZE, SI PENSA SOLO A SOSTITUIRE I MANAGER>>

Pronto soccorso in grave sofferenza, liste d’attesa per diverse patologie interminabili, carenza di personale medico e paramedico nelle corsie degli ospedali, chiusura di alcuni reparti nei presidi dell’interno. Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia nell’aula di palazzo Bacaredda, mostra perplessità e dubbi sul riassetto della sanità isolana: <<Si tenta di riorganizzare il comparto facendo leva sull’azzeramento degli attuali manager e sul commissariamento delle aziende – spiega l’esponente degli azzurri, che è stato vicepresidente della commissione salute nelle precedenti legislature – Una decisione che potrebbe anche essere condivisa, ma la sensazione è che si mettano da parte le criticità del sistema. Un riordino che rischia di portare l’ennesimo disastro della sanità in Sardegna>>. Il disegno di legge, per il capogruppo consiliare forzista a Cagliari, non promette di risolvere le emergenze nelle strutture distribuite nei diversi territori: <<Il quadro è davvero spaventoso. La delibera della Giunta regionale sul riassetto della sanità non si traduce in un passo in avanti, salvo un ridisegno a livello territoriale – conclude Tocco – È necessario, invece, un processo che punti a ridurre i tempi per le liste d’attesa, risolvere le problematiche nei pronto soccorso ed incrementare le risorse all’interno dei nosocomi>>.