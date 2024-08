(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Comunicato stampa – Come scegliere la Dr.ssa Colnaghi che diventa titolare il 02/09

In Comune a Brignano e Pagazzano saranno attivati contemporaneamente due Sportelli Temporanei gestito dagli operatori dell’ASST per supportare nella scelta i cittadini i più fragili, anziani o con difficoltà informatiche. Anche i pazienti già in carico dovranno effettuare la scelta.

Si comunica che Lunedì 02 settembre 2024 la Dr.ssa Federica Colnaghi cesserà l’incarico provvisorio, inserendosi contestualmente come Medico Titolare nell’Ambito di Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano e Pagazzano

NB: La normativa non permette di assegnare direttamente al medico i pazienti già provvisoriamente in carico che dovranno effettuare nuovamente la scelta seguendo una delle modalità sotto riportate.

La scelta dei 1000 posti disponibili col nuovo medico potrà essere effettuata, da Lunedì 2 Settembre 2024 dalle ore 08.30 seguendo una delle seguenti modalità :

* On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

* Presso le Farmacie aderenti del territorio regionale

* Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://prenota.zerocoda.it/#_blank | https://webapp.prenotami.cloud ] selezionando nel box di ricerca “Scelta/Revoca/cambio del medico” – Treviglio (appuntamenti dalle ore 09.30 ).

Inoltre, Lunedì 02 settembre dalle ore 08.30, saranno attivi presso:

* il Comune di Brignano Gera D’Adda – Via Vittorio Emanuele II n 36/A

* il Comune di Pagazzano – Via Roma 256 – secondo piano

due sportelli temporanei gestiti dagli operatori dell’ASST Bergamo Ovest – Distretto Pianura Occidentale-, per supportare i cittadini (soprattutto i più fragili, anziani, o con difficoltà informatiche) nella scelta del Medico, fino ad esaurimento posti disponibili.

Si ricorda che in caso di accesso fisico sarà necessario presentarsi con la carta d’identità e tessera sanitaria. La scelta potrà essere fatta anche da una terza persona di fiducia, munita di delega, di un proprio documento d’identità e della fotocopia del documento del delegante.

L’ambulatorio della Dr.ssa Colnaghi, si svolgerà secondo le modalità e gli orari di seguito indicati:

Ambulatorio Dr.ssa Federica Colnaghi

Castel Rozzone – Piazza Castello 2

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

14.00 – 16.00*

Martedì

09.00 – 11.00*

Mercoledì

16.00 – 18.00*

Giovedì

09.00 – 11.00*

Venerdì

09.00 – 11.00*

*Il medico riceve su appuntamento.

Per richieste di appuntamenti utilizzare sito web https://www.miodottore.it/ o APP Miodottore

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione e Segr. Dir. Amministrativa

Asst Bergamo Ovest