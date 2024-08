COMUNICATO STAMPA 28 AGOSTO – SAN GIUSEPPE, NUOVA VITA PER IL CAMPO SPORTIVO FABIO ARTUSO

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

SAN GIUSEPPE, NUOVA VITA PER IL CAMPO SPORTIVO “FABIO ARTUSO”

RIQUALIFICAZIONE E NUOVA GESTIONE

Questa mattina la consegna delle chiavi all’Associazione Calcio Amatori San Giuseppe.

Il Comune provvederà alla sistemazione di campo, recinzione e area esterna

Treviso, 28 agosto 2024

Ha preso il via con la consegna simbolica delle chiavi di accesso da parte del Comune di Treviso all’Associazione Calcio Amatori San Giuseppe, il progetto di riqualificazione del campo sportivo “Fabio Artuso”, punto di riferimento per gli sportivi del quartiere di San Giuseppe.

L’Associazione C.A. San Giuseppe si impegnerà in virtù di una specifica concessione all’utilizzo della struttura per l’attività sportiva, con l’impegno di favorire il coinvolgimento dei giovani e l’aggregazione sociale con una serie di iniziative a loro dedicate. Inoltre provvederà allo smantellamento dell’area bar, alla sistemazione dell’impianto elettrico, alla manutenzione degli spogliatoi e alle manutenzioni sulla attrezzatura sportiva.

L’Amministrazione comunale realizzerà nel 2025 i lavori di risistemazione del campo sportivo che consistono nel rifacimento parziale e miglioramento del campo da gioco con revisione dell’impianto di irrigazione, area esterna/parcheggi, nuova recinzione e manutenzioni varie per un totale di 124mila euro, fondi derivanti da benefici pubblici del piano di lottizzazione Cattaneo e con risorse dell’ente.

Il campo sportivo del quartiere è intitolato a Fabio Artuso, piccolo cittadino del quartiere mancato nel 1992 a causa di un tumore. Per la riqualificazione della struttura si era spesa anche la madre Nadia Favaro, presente alla consegna simbolica delle chiavi al Presidente dell’Associazione Andrea Briganti e ad una rappresentanza di giocatori.