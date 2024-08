(ACON) FVG PRIDE. NOVELLI (FI): INIZIATIVA PROVOCATORIA E STRUMENTALE

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 (ACON) Trieste, 28 ago – “L’estate volge al termine, ma su

Udine non tramonta mai la stagione delle provocazioni politiche.

Questa volta tocca al Fvg Pride occupare il dibattito cittadino.

Sgomberiamo il campo da ogni equivoco: qui il punto non ?

l’iniziativa in s?, ma la concessione del patrocinio a un

appuntamento ormai intriso di strumentalizzazioni politiche, in

cui molti temi anche di politica estera si intersecano con i

diritti civili e altri aspetti fortemente ideologizzati. Siamo al

cospetto di una forzatura molto pronunciata e

all’accondiscendenza, seppure parziale, di un’amministrazione

comunale che, ancora una volta, sceglie un compromesso che,

inevitabilmente, apre ulteriori discussioni anche all’interno

della Giunta stessa”.

Cos? in una nota Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza

Italia, convinto che “sarebbe opportuno guardare la luna e non

fermarsi, come fanno alcuni, al dito. Inutile fingere di

confondere i diritti civili con altre iniziative molto pi?

marcate da un punto di vista politico. Siamo sicuri che i

manifestanti che sfileranno condividano tutti i punti del

manifesto redatto dagli organizzatori? Che nesso c’? tra le

unioni civili o gli altri diritti rivendicati dalla comunit?

lgbtqia+ e il Medio Oriente?”.

Ancora Novelli: “A Udine la Giunta perde lucidit? e lancia

l’innovativo ‘patrocinio a met?’ che pone addirittura gli

organizzatori nella surreale posizione di valutare le condizioni

proposte dall’esecutivo”.

“Ribadisco il concetto: ? una manifestazione politica che mette i

partecipanti in una posizione vincolata all’adesione di posizioni

politiche e ideologiche molto stringenti”, conclude il

consigliere di Forza Italia.

ACON/COM/fa

281157 AGO 24