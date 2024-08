Unifi/Collezione mammiferi fossili Valdarno del Sistema Museale di Ateneo selezionata tra le top 11 dell’International Union of Geological Sciences per rilevanza storico scientifica

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Firenze, 27 agosto 2024

*Comunicato stampa *

Prestigioso riconoscimento per il Sistema Museale dell’Università di Firenze

*La Collezione dei Mammiferi fossili del Valdarno *

*selezionata dall’International Union of Geological Sciences *

*fra le undici geocollezioni di maggiore rilevanza storica e scientifica

internazionale*

*La raccolta del Museo di Geologia e Paleontologia è il primo sito

espositivo italiano nella mappa mondiale*

In un intervallo geologico compreso fra 3 milioni e 1 milione di anni fa,

la Toscana era popolata da mastodonti, elefanti antenati dei mammut, grandi

cervi, rinoceronti e ippopotami.

La *straordinaria Collezione dei Mammiferi fossili del Valdarno

*,

raccolta nel corso dei secoli da generazioni di studiosi e custodita nel

Museo di Geologia e Paleontologia (via La Pira, 4), che fa parte del

Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino, riceve ora un prestigioso

riconoscimento. È stata, infatti, selezionata dall’ *International Union of

Geological Sciences (IUGS

)* (IUGS) fra le

prime geocollezioni di rilevanza storica e scientifica internazionale,

collezioni cioè composte da rocce, minerali o – come in questo caso –

fossili, fondamentali per ricostruire la storia della vita sul nostro

pianeta e per la storia della scienza.

La collezione fiorentina è stata una delle maggiormente votate dagli

esperti internazionali e sarà presentata insieme ad altre dieci collezioni

al 37° Congresso geologico internazionale, in corso a Busan, in Corea del

Sud.

La collezione comprende le ossa fossili di mammiferi raccolte nella valle

dell’Arno e studiate a Firenze fin dal tardo Rinascimento: il naturalista

Andrea Cesalpino, custode delle collezioni del Granduca Ferdinando I, parla

nel 1596 di ossa giganti ritrovate in Valdarno, che pure Niccolò Stenone

1668 interpreta come ossa di elefanti.

I reperti – custoditi dapprima nell’Imperiale e Reale Museo di Fisica e

Storia Naturale, l’antico nome della Specola, e poi trasferiti nell’antico

palazzo della Sapienza, l’attuale Rettorato, in Piazza San Marco – sono

stati valorizzati nell’Ottocento dallo studio di Georges Cuvier, che

descrisse in modo formale alcune specie, in collaborazione con Filippo

Nesti, primo curatore moderno delle collezioni fiorentine e primo

professore di Geologia in Italia presso la Specola. Studiata da figure

chiave della Paleontologia, come lo stesso Charles Darwin, la collezione è

stata di fondamentale importanza per la definizione, ad opera di Augusto

Azzaroli, di unità faunistiche di tipo biocronologico.

Fra gli esemplari custoditi nel Museo di Geologia e Paleontologia, di cui è

responsabile Stefano Dominici, spiccano il mastodonte *Anancus arvernensis*,

vissuto 3 milioni di anni fa e recuperato nell’Ottocento nei dintorni di

Montecarlo (Arezzo), l’*Hippopotamus antiquus*, vissuto in Italia tra 2,2

milioni e 400.000 anni fa e che proviene addirittura dalle collezioni

granducali, l’*Equus stenonis*, raccolto presso Terranuova Bracciolini (AR)

e indicato da Igino Cocchi nel 1867 come tipo della specie da lui

istituita. O ancora l’esemplare di *Leptobos vallisarni*, raccolto nel 1884

nella stessa località e scelto come olotipo dall’autore della specie,

Giovanni Merla, e, infine, l’eccezionale scheletro di *Mammuthus

meridionalis*, ritrovato in connessione anatomica nel 1953 presso San

Giovanni Valdarno, specie descritta per la prima volta da Filippo Nesti,

qui rappresentata da un esemplare, il cui peso era di circa dodici

tonnellate e la cui altezza arrivava quasi a quattro metri.

“Il fatto che la collezione dei mammiferi fossili del Valdarno, conservata

presso il Museo di Geologia e Paleontologia del nostro Ateneo, sia l’unica

raccolta italiana a essere stata selezionata dall’International Union of

Geological Sciences – commenta la rettrice Alessandra Petrucci – è motivo

di grande soddisfazione e di grande orgoglio, ed è un fortissimo stimolo a

proseguire nell’opera di valorizzazione del nostro patrimonio scientifico e

artistico “.

