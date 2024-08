MANOVRA, PIRRO (M5S): ESPLOSIONE CASSA INTEGRAZIONE, TELEVENDITA MELONI FINISCA

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

Roma, 27 agosto. “Mentre il Governo non riuscirà ad andare oltre un Manovra con tagli alle pensioni, alla sanità e agli investimenti, strada peraltro che Meloni e Giorgetti si sono autoinflitti con l’accettazione subalterna del nuovo Patto di stabilità, è letteralmente esplosa la cassa integrazione, sia a luglio 2024 rispetto al mese precedente (+3,71%), sia rispetto al luglio 2023 (+27,9%), sia nel primo semestre 2024 rispetto allo stesso semestre del 2023 (+20,12%). Di fronte a questa situazione, la televendita meloniana deve finire. Alla destra dei patrioti da bar non resta che magnificare inconsistenti conferme del taglio del cuneo contributivo, che in quanto conferme di norme già esistenti non porteranno mezzo centesimo in più in busta paga. Nessun vero segnale per i salari reali, che secondo l’Ocse sono calati del 6,9% rispetto all’anno pre pandemico, con l’Italia ultima in Europa, per colpa di un’inflazione 2022-2023 del 14%, totalmente subìta da un Esecutivo mai capace di andare oltre la boutade del ‘carrello tricolore’. Nessun segnale per la sanità pubblica, i cui investimenti rispetto al Pil sono risprofondati al livello del 2007. Nessun segnale per gli investimenti delle imprese, con un piano Transizione 5.0 pieno di ostacoli burocratici, non cumulabile con altri incentivi e con scadenze troppo ravvicinate, mentre siamo al 17esimo mese consecutivo di calo della produzione industriale su base annua. Tutto normale per una destra neoliberista della crescita da zero virgola, dell’aumento del debito pubblico, delle strizzate d’occhio a piccoli pezzi finanziari della società, della costante strumentalizzazione della prudenza nella gestione dei conti pubblici per far pagare il conto a tutto il resto del tessuto sociale e produttivo italiano”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.

