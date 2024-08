(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

Domenica 15 settembre in programma Open Day per ottenere la carta d’identità elettronica

Benevento, 27 agosto 2024 – Domenica 15 settembre è in programma un Open Day dedicato al rilascio della carta di identità elettronica (CIE). Gli uffici anagrafici comunali, ubicati in Piazzale Iannelli, osserveranno infatti un’apertura straordinaria dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per ottenere il rilascio del documento nel corso dell’Open Day è obbligatoria la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: http://www.prenotazionicie.interno.gov.it che può essere effettuata da oggi fino all’esaurimento delle disponibilità.

L’iniziativa è utile per consentire a tanti cittadini, che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali, l’ottenimento del documento di riconoscimento.

Si ricorda che è necessario presentarsi agli uffici muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’identità. In occasione dell’Open Day, il costo della carta di identità elettronica è pari a 30,00 euro.