Com. Nuovo servizio di trasporto urbano, si comincia il 1° settembre. Biglietti a 1,20 euro per due corse nella stessa fascia oraria, abbonamenti a condizioni favorevoli. Gratis diversamente abili e anziani con tessera di libera circolazione

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Nuovo servizio di trasporto urbano, si comincia il 1° settembre.

Biglietti a 1,20 euro per due corse nella stessa fascia oraria, abbonamenti

a condizioni favorevoli. Gratis diversamente abili e anziani con tessera di libera

circolazione. L’Amministrazione comunale: “L’obiettivo è garantire

una più efficace mobilità, andando incontro alle esigenze degli utenti”

Partirà ufficialmente domenica 1 settembre il nuovo servizio di trasporto pubblico urbano,

affidato dall’Amministrazione comunale alle Autolinee Regionali Srl, con sede a Caltagirone (via

Roma 91). L’impresa, individuata dopo apposito avviso esplorativo, subentrerà all’Ast.

Il nuovo servizio sarà inizialmente espletato con pullman da 16 posti (più agili e capaci di

muoversi al meglio anche nel centro storico e fruibili dai diversamente abili), ai quali si

aggiungeranno autobus di capienza nettamente superiore (42 posti).

Tre le linee: la linea 1, che effettuerà 13 corse giornaliere con capolinea in via Tenente

Cataldo e durata del percorso di circa 50 minuti; la linea 7, con 14 corse giornaliere (8 la mattina e 6

il pomeriggio), con capolinea in via Tenente Cataldo (è la linea che il lunedì e il mercoledì

raggiunge pure la Casa circondariale di contrada Noce) e durata del percorso di circa 55 minuti; la

linea circolare, che espleterà 13 corse giornaliere, di cui 2 verso e dal cimitero e 2 per il servizio

scolastico, avrà il capolinea in piazza della Repubblica (stazione ferroviaria) e una durata del

percorso di circa 55 minuti. Ad esse si aggiungerà la linea Santo Pietro, con due corse giornaliere

Tutte e tre le linee, la domenica, registreranno una riduzione delle corse.

La Autolinee Regionali Srl si è detta disponibile a incrementare le corse nelle fasce orarie

che saranno indicate dal Comune in base a particolari necessità. I biglietti avranno un costo di 1,20

euro se acquistati nelle rivendite (1,50 se comprati sul pullman) e saranno utilizzabili per mezza

giornata (dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 21) per un massimo di 2 corse nella stessa fascia oraria.

Saranno acquistabili sia sull’autobus, sia in tutte le tabaccherie, sia negli uffici della ditta, in via

Roma 91. Entro settembre al biglietto cartaceo si affiancherà la possibilità di avvalersi di un’App.

Gli abbonamenti avranno un costo mensile di 28 euro. I diversamente abili potranno fruire

gratuitamente del servizio e altrettanto potranno fare gli anziani muniti di tessere di libera

circolazione Ast per il 2024. Come sottolineato dal titolare Nello Simili, visto che la stessa ditta

gestisce il servizio di trasporto pubblico extraurbano per l’aeroporto di Comiso, con un solo

biglietto di linea extraurbana sarà possibile il collegamento con Caltagirone non solo sino

all’autostazione comunale, ma anche raggiungendo altri punti della città, “con vantaggi per i turisti

e gli stessi calatini”.

“Siamo fiduciosi – dichiarano il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore ai Trasporti e

vicesindaco Paolo Crispino – che questo nuovo, qualificato servizio possa ben presto superare la

fase di rodaggio e rispondere al meglio ai reali bisogni degli utenti, garantendo maggiore efficienza

e una più efficace mobilità e mostrando, nel contempo, una significativa attenzione a giovani,

anziani, categorie svantaggiate e lavoratori”.