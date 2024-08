(ACON) PRIDE FVG. CALLIGARIS (LEGA): SOLITA IDEOLOGIA IPOCRITA COMUNE UDINE

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(ACON) Trieste, 27 ago – "La decisione del Comune di Udine di

concedere il patrocinio al Pride Fvg, dimostra ancora una volta

che l’amministrazione comunale opera per sola ideologia.

Esattamente come fatto in occasione della mancata concessione di

patrocinio alla partita Italia – Israele”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo Lega

Antonio Calligaris che interviene a seguito della concessione del

patrocinio al Pride, evento che “per altro, non si tiene nemmeno

nel capoluogo friulano, a differenza della partita della

Nazionale”.

“Lo sport ? veicolo di unione tra i popoli – prosegue Calligaris

-, se le motivazioni per la concessione del patrocinio sono

sociali non si spiegano i due pesi dati. La scelta di patrocinare

l’evento Pride, ma non aderire al manifesto ? una scusa ipocrita

dietro cui si nasconde l’ideologia di chi governa Udine, tanto

che diverse amministrazioni di Centrosinistra e le due Universit?

regionali, supporter storiche del Pride, hanno deciso di non

concedere il patrocinio viste le motivazioni anti israeliane

della manifestazione”.

“Ancora una volta, con queste scelte, si arriva a ledere

l’immagine del Comune stesso la cui reputazione, in occasione

della partita, ? stata salvata dal Governo regionale. Chi esce

veramente sconfitto da questa situazione – conclude il capogruppo

della Lega in Consiglio regionale – sono i cittadini di Udine che

vedono il proprio primo cittadino fare propaganda politica al

posto di occuparsi dei problemi di Udine”.

