(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Venezuela, Bergamini: “Appello Machado è segnale. Occidente che non può e deve più girarsi dall’altra parte”

“L’appello della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, pubblicato stamane su Repubblica, definisce la profondità sociale dell’opera di contrapposizione alla dittatura di Maduro. Ormai è chiaro: il Venezuela vuole liberarsi di un regime sanguinoso e violento, lancia il suo segnale ad un Occidente che non può e non deve più voltarsi dall’altra parte. Assistiamo a continui arresti di esponenti politici dell’opposizione; la convalida della vittoria di Maduro alle elezioni dello scorso 28 luglio da parte del Tribunale Supremo di Giustizia nominato e controllato dal regime é l’ennesima violazione di ogni principio democratico”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito azzurro.

“Machado descrive un movimento anti comunista vitale e capillare, che abbraccia fasce sociali e demografiche differenti. La libertà è un valore universale e la comunità internazionale deve proseguire in un instancabile impegno per la ricerca della verità. A partire dalla certificazione dell’esito elettorale da parte di un ente terzo. Non dobbiamo abbandonare il popolo venezuelano a una dittatura che pratica quotidianamente l’orrore”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma