MAFIE. GUALTIERI CHIAMA TIZIANA RONZIO PER RIBADIRE VICINANZA E IMPEGNO

Roma, 26 agosto 2024 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha telefonato questo pomeriggio a Tiziana Ronzio. Il primo cittadino ha voluto personalmente ribadire il proprio sostegno e la propria vicinanza ad una persona impegnata da tempo in una straordinaria battaglia per la legalità, in un territorio complicato come quello di Tor Bella Monaca. Gualtieri ha garantito a Ronzio l’impegno totale e continuo delle istituzioni nel difendere e sostenere l’operato di cittadini e associazioni in questa battaglia. Inoltre, domani alle 18.00, presso la sede dell’associazione Tor Più Bella, è prevista la visita dell’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi .