CS – Aggressione Carabiniere Locorotondo, la solidarietà del consigliere regionale Tommaso Scatigna (FdI)

regionale Tommaso Scatigna (FdI)*

“Desideravo fortemente esprimere di persona la mia solidarietà a Gaetano

Petronelli, il Carabiniere selvaggiamente aggredito a Locorotondo mentre

era intento a svolgere il proprio dovere cercando di calmare un soggetto in

stato di agitazione”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli

d’Italia, Tommaso Scatigna, a margine della visita di questa mattina alla

caserma dei Carabinieri della cittadina in provincia di Bari assieme al

Senatore di FdI Filippo Melchiorre e alla presenza del Comandante

provinciale dell’Arma, il Generale De Marchis. “Un atto che ha scosso

profondamente la comunità e che mi ha molto turbato sotto il piano umano,

avendo avuto modo di conoscere ed apprezzare personalmente, nel corso dei

dieci anni in cui sono stato Sindaco di Locorotondo, il militare

brutalmente aggredito. Nel corso della visita di questa mattina – aggiunge

Scatigna – ho voluto rimarcare la vicinanza delle Istituzioni verso chi,

ogni giorno, lavora per la nostra sicurezza mettendo a repentaglio la

propria incolumità. Nell’auspicare che si provveda ad assicurare alla

Giustizia l’autore di questa infame aggressione, l’Arma dei Carabinieri e

le Forze dell’Ordine nella loro totalità sappiano sempre che ogni cittadino

perbene e tutte le Istituzioni sono dalla loro parte e che, tutti insieme,

dobbiamo proseguire ad essere difensori della legalità e senza paura

alcuna”, conclude Scatigna.

